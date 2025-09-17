Депутаты на встрече фракции «Слуга народа» с Президентом задавали вопросы об ограничении зарплат в госсекторе, «пожизненных ПЭПах» и обеспечении жильем ВПЛ

По словам депутатов, большая часть вопросов к Президенту касалась не деятельности Офиса Президента, а работы правительства.

Народные депутаты из фракции «Слуга народа» поделились впечатлениями от встречи с Президентом Владимиром Зеленским, которая состоялась 16 сентября.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко рассказал, что на встрече с Президентом говорили о зарплатах военных, обеспечении жильем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), а также о «партнерах-выборах, кадровом кризисе в госсекторе из-за введенного пожизненного пэпства, голосовании фракции, доверии».

«Я привел отчет Исследовательской службы парламента о пожизненном пэпстве в странах ЕС. Хотели как лучше, вышло не очень. Будем исправлять», — отметил он.

«Были ли вопросы о механизмах, сроках завершения войны? Да, были, основное это поддержка ВСУ. Пока фронт более-менее стабилен, переговорный процесс идет в нашу пользу. Когда мы приблизимся к процессу принятия решения, окончательное решение будет за парламентом, Кабмином. Встреча была где-то полтора часа, к сожалению, очень мало вопросов обсудили. Много эмоций было у коллег», — рассказал Федиенко.

В свою очередь, заместитель главы Комитета ВР по вопросам финансов Ольга Василевская-Смаглюк отметила, что встреча в целом длилась 2 часа. Президент и премьер-министр Юлия Свириденко пришли вовремя. Встреча была в формате вопрос-ответ.

«Прозвучало около 10 вопросов. В основном, они касались не столько деятельности Офиса Президента, сколько правительства. В частности, депутатов интересовало, как помочь внутренне перемещенным лицам, детям из интернатных учреждений, как повысить уровень содержания военных.

Я задала вопрос о возможных форматах окончания/остановки боевых действий и какова будет роль парламента в этом. Получила исчерпывающий ответ, за что очень благодарю Президента.

Никаких разборок по НАБУ и САП не было», — подчеркнула Ольга Василевская-Смаглюк.

«Что касается пожизненного ПЭПства, то есть пожизненного повышенного рискового финансового мониторинга лиц, уполномоченных на функции государственной власти, и того, что договорились пересмотреть этот вопрос в октябре: полная ложь.

Пожизненный финмон для ПЭПов есть во всех странах Европы, это требование Евросоюза. Мы в 2020 году, принимая закон Украины о предотвращении и противодействии легализации, выполняли требование для вступления в ЕС, имплементировали соответствующие директивы ЕС и даже получили под это международную финансовую помощь в размере более полумиллиарда евро.

Депутаты уже пробовали изменить это несколько лет назад, но получили по рукам и бегом вернули все назад. Поэтому, прежде чем в очередной раз лезть на кактус, стоит посоветоваться и взвешенно подойти к вопросу. Чтобы не произошло очередного картонного майдана», — отмечала Василевская-Смаглюк.

Со своей стороны, член Комитета ВР по вопросам молодежи и спорта Георгий Мазурашу подтвердил, что были вопросы относительно обеспечения жильем ВПЛ, ограничения больших зарплат в госсекторе, а также относительно коммуникации по важным законодательным инициативам, таким как по НАБУ и САП.

По его словам, глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова «открыла сезон» вопросов к Президенту от фракции «Слуга народа», и она говорила о проблемах с разбалансированностью зарплат в госсекторе, а также о том, что, очевидно, надо ставить верхний предел зарплат из бюджета.

Кроме того, поднимался вопрос о том, что сейчас зарплата депутата составляет менее 50 тысяч грн, в то время как на отдельных должностях в госсекторе люди получают миллионы грн в год.

По его словам, народный депутат Максим Ткаченко акцентировал внимание на проблемах с жильем для ВПЛ, и на том, что жилищные сертификаты получило менее 10 тысяч ВПЛ на фоне миллионов человек, которые в этом нуждаются. Также, по словам Мазурашу, Ольга Василевская-Смаглюк предложила, чтобы важные решения, наподобие принятия закона относительно НАБУ-САП, перед внесением в пленарный зал, обсуждались в формате встречи с фракцией или подобном. Кроме того, обсуждались и проблемы взаимодействия народных депутатов с местной властью.

Следует отметить, что Галина Третьякова, о которой упомянул Мазурашу, не освещала публично собственные вопросы, впрочем, перед самой встречей она сделала репост коллеги по фракции, народного депутата Дмитрия Черного, который написал в соцсетях о собственных ощущениях.

«Отсчет пошел на недели. Я, конечно, могу ошибаться, но у меня есть ощущение, что эта каденция Верховной Рады подходит к своему завершению, и мы работаем свою если не последнюю, то точно предпоследнюю сессию. Уже в следующем году, вероятно, страна будет иметь новый состав парламента. И это тесно переплетается с вопросом завершения войны.

Именно поэтому сегодня мы ожидаем от Президента Зеленского четких установок и ориентиров. Потому что время, оставшееся этой Раде, должно быть использовано качественно и продуктивно. Не для политических дрязг, а исключительно на пользу государства», — отметил Дмитрий Черный.

Данный пост поддержала положительной реакцией член Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Елизавета Богуцкая. Она также обнародовала некоторые впечатления от встречи фракции с Президентом.

«Надо ценить, что это именно НАШ Президент. Он нас привел в политику, а мы ему должны помочь сделать Украину Сильной, Свободной, Независимой. Поэтому должны работать столько сколько сможем, а потом – столько, сколько надо. Пол года, или год... Не знаю. Но не ошибусь, если напишу, что до следующих выборов» – написала Богуцкая.

Автор: Наталя Мамченко

