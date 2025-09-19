Загальна сума позовних вимог іноземних суб’єктів до держави України становить щонайменше 600 млрд грн – Мінфін

Мінфін назвав фіскальним ризиком справи проти України у закордонних юрисдикційних органах.

Загальна сума позовних вимог іноземних суб’єктів до держави України становить щонайменше 600 млрд грн. Крім того, загальна сума заявлених іноземними суб’єктами до держави України претензійних вимог становить щонайменше 60 млрд грн. Про це йдеться у переліку фіскальних ризиків, які перелічує Міністерство фінансів у додатках до законопроекту 14000 про Державний бюджет на 2026 рік.

Також нараховується 25 спорів за претензією іноземних інвесторів до держави України з нормативно визначеним 6-місячним строком їх врегулювання на досудовій стадії.

«Майже в усіх провадженнях строк досудового врегулювання сплив, а тому найближчим часом очікується подання деякими із заявників запитів про арбітражний розгляд до відповідних закордонних юрисдикційних органів» – зазначає уряд.

Крім того, існують спори за позовом України до іноземних суб’єктів, претензійно-позовну діяльність за якими необхідно розпочати найближчим часом.

Відповідно до інформації Міністерства юстиції станом на 1.07.2025 існує потреба у захисті прав та інтересів держави України в 64 справах, які розглядаються/розглядатимуться у 2025 році у закордонних юрисдикційних органах за участю іноземного суб’єкта та держави України.

Враховуючи, у тому числі кількість застосованих санкцій РНБО, а також конфіскації майна російської федерації та її резидентів станом на липень 2025 року Міністерством юстиції України прогнозується у 2026 році:

щонайменше 53 справи (тобто проваджень, що розглядаються в закордонних юрисдикційних органах);

щонайменше 46 спорів (тобто проваджень, що перебувають на досудовій стадії).

Вказана кількість спорів і справ з високою вірогідністю у кожному році буде збільшуватись.

«Варто також відокремити справи, в яких держава Україна потребує максимально ефективного захисту, зокрема за позовами резидентів РФ або позивачів, бенефіціарними власниками яких є РФ чи резиденти РФ, а саме:

справа за позовом державної корпорації розвитку «ВЭБ.РФ» до держави України (сума позовних вимог близько 3,5 млрд дол. США);

справа за позовом компаній «Emergofin B. V.» та «VelbayHoldingsLtd.» до держави України (сума позовних вимог близько 1 млрд дол. США);

справа за позовом ВАТ «Татнєфть» до держави України (сума позовних вимог близько 200 млн дол. США);

справа за позовом Республіки Татарстан та Міністерства земельних ресурсів та майнових відносин Республіки Татарстан до держави України (про анулювання часткового арбітражного рішення та рішення арбітражу по суті) (сума позовних вимог 300 млн доларів США);

справа за позовом компанії «ABH Holdings S.A.» (кінцеві бенефіціари громадяни російської федерації Фрідман, Авен та Косогов) до держави України (сума позовних вимог

1 млрд дол. США);

потенційна справа (строк досудового врегулювання сплив 23.10.2024, очікується на подання заявником запиту про арбітраж) за позовом ПАТ «Російський національний комерційний банк» до держави України (сума позовних вимог становить 424,5 млн рос. рублів)», зазначає уряд у переліку.

Також невід’ємним фактом є санкційні обмеження, а отже, позови, які з ними пов’язані (наприклад, отримано повідомлення про спір від англійської компанії «Enwell Energy plc»), від компанії «AEROC» (Мін’юст отримав запит заявника про арбітраж) та від компанії «CTF Holdings S.A.» з претензійними вимогами до держави України.

При цьому, як вказує уряд у документі, «Enwell Energy plc» пов’язується з Вадимом Новінським, «AEROC» з Андрієм Молчановим, а «CTF Holdings S.A.» з Міхаїлом Фрідманом.

Крім того, через повномасштабну збройну агресію і застосування до РФ та її резидентів заходів, передбачених законами «Про санкції» та «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», з 2025 року очікується подання невизначеної кількості інвестиційних позовів проти України до закордонних юрисдикційних органів резидентами РФ.

Автор: Наталя Мамченко

