Общая сумма исковых требований иностранных субъектов к государству Украина составляет не менее 600 млрд грн — Минфин

Общая сумма исковых требований иностранных субъектов к государству Украина составляет не менее 600 млрд грн. Кроме того, общая сумма заявленных иностранными субъектами к государству Украина претензионных требований составляет не менее 60 млрд грн. Об этом говорится в перечне фискальных рисков, который перечисляет Министерство финансов в приложениях к законопроекту 14000 о Государственном бюджете на 2026 год.
Также насчитывается 25 споров по претензиям иностранных инвесторов к государству Украина с нормативно определенным 6-месячным сроком их урегулирования на досудебной стадии.
«Почти во всех производствах срок досудебного урегулирования истек, а потому в ближайшее время ожидается подача некоторыми из заявителей запросов об арбитражном рассмотрении в соответствующие зарубежные юрисдикционные органы», — отмечает правительство.
Кроме того, существуют споры по иску Украины к иностранным субъектам, претензионно-исковую деятельность по которым необходимо начать в ближайшее время.
В соответствии с информацией Министерства юстиции, по состоянию на 1.07.2025 существует потребность в защите прав и интересов государства Украина в 64 делах, которые рассматриваются/будут рассматриваться в 2025 году в зарубежных юрисдикционных органах с участием иностранного субъекта и государства Украина.
Учитывая, в том числе количество примененных санкций СНБО, а также конфискации имущества РФ и ее резидентов, по состоянию на июль 2025 года Министерство юстиции Украины прогнозирует в 2026 году:
Указанное количество споров и дел с высокой вероятностью будет увеличиваться с каждым годом.
«Стоит также выделить дела, в которых государство Украина нуждается в максимально эффективной защите, в частности по искам резидентов РФ или истцов, бенефициарными владельцами которых являются РФ или резиденты РФ, а именно:
Также неотъемлемым фактом являются санкционные ограничения, а следовательно, иски, которые с ними связаны (например, получено уведомление о споре от английской компании «Enwell Energy plc»), от компании «AEROC» (Минюст получил запрос заявителя об арбитраже) и от компании «CTF Holdings S.A.» с претензионными требованиями к государству Украина.
При этом, как указывает правительство в документе, «Enwell Energy plc» связывается с Вадимом Новинским, «AEROC» — с Андреем Молчановым, а «CTF Holdings S.A.» — с Михаилом Фридманом.
Кроме того, из-за полномасштабной вооруженной агрессии и применения к РФ и ее резидентам мер, предусмотренных законами «О санкциях» и «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов», с 2025 года ожидается подача неопределенного количества инвестиционных исков против Украины в зарубежные юрисдикционные органы резидентами РФ.
Автор: Наталя Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.