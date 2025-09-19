Общая сумма исковых требований иностранных субъектов к государству Украина составляет не менее 600 млрд грн — Минфин

Минфин назвал фискальным риском иски против Украины в зарубежных юрисдикционных органах.

Общая сумма исковых требований иностранных субъектов к государству Украина составляет не менее 600 млрд грн. Кроме того, общая сумма заявленных иностранными субъектами к государству Украина претензионных требований составляет не менее 60 млрд грн. Об этом говорится в перечне фискальных рисков, который перечисляет Министерство финансов в приложениях к законопроекту 14000 о Государственном бюджете на 2026 год.

Также насчитывается 25 споров по претензиям иностранных инвесторов к государству Украина с нормативно определенным 6-месячным сроком их урегулирования на досудебной стадии.

«Почти во всех производствах срок досудебного урегулирования истек, а потому в ближайшее время ожидается подача некоторыми из заявителей запросов об арбитражном рассмотрении в соответствующие зарубежные юрисдикционные органы», — отмечает правительство.

Кроме того, существуют споры по иску Украины к иностранным субъектам, претензионно-исковую деятельность по которым необходимо начать в ближайшее время.

В соответствии с информацией Министерства юстиции, по состоянию на 1.07.2025 существует потребность в защите прав и интересов государства Украина в 64 делах, которые рассматриваются/будут рассматриваться в 2025 году в зарубежных юрисдикционных органах с участием иностранного субъекта и государства Украина.

Учитывая, в том числе количество примененных санкций СНБО, а также конфискации имущества РФ и ее резидентов, по состоянию на июль 2025 года Министерство юстиции Украины прогнозирует в 2026 году:

не менее 53 дел (то есть производств, рассматриваемых в зарубежных юрисдикционных органах);

не менее 46 споров (то есть производств, находящихся на досудебной стадии).

Указанное количество споров и дел с высокой вероятностью будет увеличиваться с каждым годом.

«Стоит также выделить дела, в которых государство Украина нуждается в максимально эффективной защите, в частности по искам резидентов РФ или истцов, бенефициарными владельцами которых являются РФ или резиденты РФ, а именно:

дело по иску государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» к государству Украина (сумма исковых требований около 3,5 млрд долл. США);

дело по иску компаний «Emergofin B. V.» и «VelbayHoldingsLtd.» к государству Украина (сумма исковых требований около 1 млрд долл. США);

дело по иску ОАО «Татнефть» к государству Украина (сумма исковых требований около 200 млн долл. США);

дело по иску Республики Татарстан и Министерства земельных ресурсов и имущественных отношений Республики Татарстан к государству Украина (об аннулировании частичного арбитражного решения и решения арбитража по существу) (сумма исковых требований 300 млн долларов США);

дело по иску компании «ABH Holdings S.A.» (конечные бенефициары — граждане Российской Федерации Фридман, Авен и Косогов) к государству Украина (сумма исковых требований 1 млрд долл. США);

потенциальное дело (срок досудебного урегулирования истек 12.01.2023, ожидается подача заявителем запроса об арбитражном рассмотрении) по иску ПАО «Сбербанк России» к государству Украина (сумма исковых требований составляет сотни млн долл. США);

потенциальное дело (срок досудебного урегулирования истек 23.10.2024, ожидается подача заявителем запроса об арбитраже) по иску ПАО «Российский национальный коммерческий банк» к государству Украина (сумма исковых требований составляет 424,5 млн рос. рублей)», — отмечает правительство в перечне.

Также неотъемлемым фактом являются санкционные ограничения, а следовательно, иски, которые с ними связаны (например, получено уведомление о споре от английской компании «Enwell Energy plc»), от компании «AEROC» (Минюст получил запрос заявителя об арбитраже) и от компании «CTF Holdings S.A.» с претензионными требованиями к государству Украина.

При этом, как указывает правительство в документе, «Enwell Energy plc» связывается с Вадимом Новинским, «AEROC» — с Андреем Молчановым, а «CTF Holdings S.A.» — с Михаилом Фридманом.

Кроме того, из-за полномасштабной вооруженной агрессии и применения к РФ и ее резидентам мер, предусмотренных законами «О санкциях» и «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов», с 2025 года ожидается подача неопределенного количества инвестиционных исков против Украины в зарубежные юрисдикционные органы резидентами РФ.

Автор: Наталя Мамченко

