Кабмін зможе сам скорочувати видатки загального фонду і збільшувати видатки на оборону – проект змін до бюджету

Раніше голова бюджетного комітету Роксолана Підласа повідомляла, що збільшенню видатків бюджету на 300 млрд грн повинно передувати рішення Єврокомісії про дозвіл виплачувати за рахунок допомоги партнерів зарплати військовим.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін погодив для внесення до парламенту законопроект про зміни до державного бюджету на 2025 рік. Крім збільшення видатків загального фонду на 317 млрд грн, пропонується доповнити закон про бюджет нормою, яка дозволить Кабміну, як виняток, самостійно скорочувати видатки за одними напрямами і збільшувати за іншими – а саме, оборонними. Відповідний текст законопроекту оприлюднив перший заступник голови комітету з питань податкової політики Ярослав Железняк.

Так, законопроект доповнює закон про бюджет статтею 58, за якою Кабміну, як виняток з положень абзацу 3 ч. 2 статті 4, статті 23, ч. 1 статті 55, абзацу 2 підпункту 2 пункту 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу дозволяється, за результатами місячного звіту про виконання загального фонду Державного бюджету приймати рішення про:

здійснення у листопаді–грудні 2025 року скорочення видатків загального фонду державного бюджету і надання кредитів із загального фонду державного бюджету за бюджетними програмами головних розпорядників коштів державного бюджету та

збільшення видатків загального фонду державного бюджету Міністерства оборони за бюджетними програмами «Забезпечення діяльності ЗСУ, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни», «Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання» та «Здійснення заходів з реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення, закупівлі озброєння, військової (спеціальної) техніки, засобів та обладнання».

Нагадаємо, раніше голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа детально пояснила порядок дій Мінфіну для того, аби належним чином забезпечити виплати військовослужбовцям після 1 листопада.

Так, наразі існує потреба збільшити видатки державного бюджету на такі цілі на суму близько 300 млрд грн.

Вона вказала, що Мінфін готує відповідний законопроект і зареєструє його на початку жовтня, але ці зміни стануть можливими лише тоді, коли Єврокомісія остаточно погодить можливість використання 6 млрд євро позики Україні в рамках ERA Loans на операційні військові потреби.

Вже декілька місяців тривають політичні перемовини з Єврокомісією стосовно погодження нею можливості використання цієї допомоги на військові потреби. До сих пір ці кошти партнерів не використовувалися для виплат військовим. Як пояснила Підласа, по цьому питанню не потрібно якихось голосувань.

«Воно приймається на рівні Єврокомісії. Як тільки ви побачите, що в Верховній Раді зареєстровані зміни до бюджету на 2025 рік від уряду, значить рішення (Єврокомісії – прим. ред.) вже є», зауважила вона в інтерв’ю РБК-Україна.

«Перемовини про можливість використання європейської допомоги на потреби оборони дійсно йдуть вже давно і на різних рівнях. Але я думаю, що найбільшим каталізатором до того, що це рішення, сподіваємось, буде прийнято зараз, є те, що Україна досягла межі свого власного ресурсу, який ми можемо використовувати на оборону.

І зараз без якогось радикального підвищення податків, за що наразі нереалістично проголосувати в Раді, додатковий власний ресурс не з'явиться» – зазначила Роксолана Підласа.

Крім того, за словами Підласи, скорочення різних програм не вплине на збільшення можливостей для виплат військовим, адже невійськові видатки покриваються коштом міжнародних партнерів.

«Якщо ви навіть зріжете соціальні видатки на 300 млрд, хоча там нема стільки щоб різати, то це все одно не можна передати на потреби оборони, тому що соціалка фінансується з грошей міжнародних партнерів» – пояснила голова комітету.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», зараз і зарплати багатьом категоріям чиновників, і пенсії фінансуються іноземними партнерами. Тому скорочення виплат чиновникам не дозволить збільшити виплати військовим.

Сам законопроект про збільшення видатків Верховній Раді треба проголосувати в цілому до 1 листопада.

«Наш дедлайн продиктований необхідністю виплат військовим з 1 листопада. Після 1 листопада кошти теж є, але недостатньо», пояснила Підласа.

Водночас, за словами Роксолани Підласи, затримок виплат військовим бути не може і не буде, тому що для покриття тимчасових розривів ліквідності уряд залучає гроші від розміщення ОВДП.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.