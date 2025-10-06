Кабмин сможет сам сокращать расходы общего фонда и увеличивать расходы на оборону – проект изменений в бюджет

Ранее глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа сообщала, что увеличению расходов бюджета на 300 млрд грн должно предшествовать решение Еврокомиссии о разрешении выплачивать за счет помощи партнеров зарплаты военным.

Кабмин согласовал для внесения в парламент законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2025 год. Кроме увеличения расходов общего фонда на 317 млрд грн, предлагается дополнить закон о бюджете нормой, которая позволит Кабмину, в виде исключения, самостоятельно сокращать расходы по одним направлениям и увеличивать по другим – а именно, оборонным. Соответствующий текст законопроекта обнародовал первый заместитель председателя комитета по вопросам налоговой политики Ярослав Железняк.

Так, законопроект дополняет закон о бюджете статьей 58, согласно которой Кабмину, в качестве исключения из положений Бюджетного кодекса, разрешается, по результатам месячного отчета об исполнении общего фонда Государственного бюджета, принимать решение о:

осуществлении в ноябре–декабре 2025 года сокращения расходов общего фонда государственного бюджета и предоставления кредитов из общего фонда государственного бюджета по бюджетным программам главных распорядителей средств государственного бюджета;

увеличении расходов общего фонда государственного бюджета Министерства обороны по бюджетным программам «Обеспечение деятельности ВСУ, подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны», «Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования» и «Осуществление мероприятий по реформированию и развитию оборонно-промышленного комплекса, разработка, освоение и внедрение новых технологий, наращивание имеющихся производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения, закупки вооружения, военной (специальной) техники, средств и оборудования».

Напомним, ранее глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа подробно объяснила порядок действий Минфина для того, чтобы надлежащим образом обеспечить выплаты военнослужащим после 1 ноября.

Так, на данный момент существует потребность увеличить расходы государственного бюджета на эти цели на сумму около 300 млрд грн.

Она указала, что Минфин готовит соответствующий законопроект и зарегистрирует его в начале октября, но эти изменения станут возможными только тогда, когда Еврокомиссия окончательно согласует возможность использования 6 млрд евро займа Украине в рамках ERA Loans на операционные военные нужды.

Уже несколько месяцев ведутся политические переговоры с Еврокомиссией относительно согласования ею возможности использования этой помощи на военные нужды. До сих пор эти средства партнеров не использовались для выплат военным. Как пояснила Пидласа, по этому вопросу не требуется каких-либо голосований.

«Оно принимается на уровне Еврокомиссии. Как только вы увидите, что в Верховной Раде зарегистрированы изменения в бюджет на 2025 год от правительства, значит, решение (Еврокомиссии – прим. ред.) уже есть», – отметила она в интервью РБК-Украина.

«Переговоры о возможности использования европейской помощи на нужды обороны действительно идут уже давно и на разных уровнях. Но я думаю, что самым большим катализатором к тому, что это решение, надеемся, будет принято сейчас, является то, что Украина достигла предела своего собственного ресурса, который мы можем использовать на оборону.

И сейчас без какого-то радикального повышения налогов, за что пока нереалистично проголосовать в Раде, дополнительный собственный ресурс не появится», – заявила Роксолана Пидласа.

Кроме того, по словам Пидласы, сокращение различных программ не повлияет на увеличение возможностей для выплат военным, так как невоенные расходы покрываются за счет средств международных партнеров.

«Если вы даже срежете социальные расходы на 300 млрд, хотя там нет столько, чтобы резать, то это все равно нельзя передать на нужды обороны, потому что социалка финансируется из денег международных партнеров», – пояснила глава комитета.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», сейчас и зарплаты многим категориям чиновников, и пенсии финансируются иностранными партнерами. Поэтому сокращение выплат чиновникам не позволит увеличить выплаты военным.

Сам законопроект об увеличении расходов Верховной Раде нужно проголосовать в целом до 1 ноября.

«Наш дедлайн продиктован необходимостью выплат военным с 1 ноября. После 1 ноября средства тоже есть, но недостаточно», – пояснила Пидласа.

В то же время, по словам Роксоланы Пидласы, задержек выплат военным быть не может и не будет, потому что для покрытия временных разрывов ликвидности правительство привлекает деньги от размещения ОВГЗ.

Автор: Наталя Мамченко

