СБУ зможе розробляти законопроекти та вносити їх на розгляд Президента і Кабміну — Рада прийняла закон

Рада прийняла закон, який закріплює право СБУ виносити на розгляд Кабміну та Президента проекти нормативно-правових актів.

Верховна Рада 9 жовтня прийняла в цілому як закон законопроект 12028 щодо вдосконалення порядку внесення на розгляд Президента і Кабміну проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Служби безпеки України.

Так, статтю 25 закону про СБУ доповнять нормою, що СБУ має право розробляти та вносити на розгляд Президента та Кабміну проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції. Наразі СБУ такими повноваженнями не наділена.

У статті 50 Закону «Про Кабінет Міністрів України» буде закріплено, що право ініціативи у прийнятті актів Кабміну мають члени Кабміну, центральні органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, Служба безпеки України, Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Проекти актів Кабміну готуються міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, державними колегіальними органами, Службою безпеки України, Радою міністрів АРК, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Проекти актів уряду вносяться на розгляд Кабміну Секретаріатом Кабінету Міністрів України, міністерствами, центральними органами виконавчої влади (крім тих, діяльність яких спрямовується і координується Кабміном через відповідного члена уряду), державними колегіальними органами, СБУ, місцевими державними адміністраціями.

Автор: Наталя Мамченко

