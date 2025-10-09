Практика судов
СБУ сможет разрабатывать законопроекты и вносить их на рассмотрение Президента и Кабмина – Рада приняла закон

13:45, 9 октября 2025
Рада приняла закон, который закрепляет право СБУ выносить на рассмотрение Кабмина и Президента проекты нормативно-правовых актов.
Верховная Рада 9 октября приняла в целом как закон законопроект 12028 о совершенствовании порядка внесения на рассмотрение Президента и Кабмина проектов нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции Службы безопасности Украины.

Так, статья 25 закона о СБУ будет дополнена нормой, что СБУ имеет право разрабатывать и вносить на рассмотрение Президента и Кабмина проекты нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к ее компетенции. Сейчас СБУ такими полномочиями не наделена.

В статье 50 Закона «О Кабинете Министров Украины» будет закреплено, что право инициативы в принятии актов Кабмина имеют члены Кабмина, центральные органы исполнительной власти, государственные коллегиальные органы, Служба безопасности Украины, Совет министров АРК, областные, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации.

Проекты актов Кабмина готовятся министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, государственными коллегиальными органами, Службой безопасности Украины, Советом министров АРК, областными, Киевской и Севастопольской городскими государственными администрациями.

Проекты актов правительства вносятся на рассмотрение Кабмина Секретариатом Кабинета Министров Украины, министерствами, центральными органами исполнительной власти (кроме тех, деятельность которых направляется и координируется Кабмином через соответствующего члена правительства), государственными коллегиальными органами, СБУ, местными государственными администрациями.

Автор: Наталя Мамченко

