ЄСПЛ присудив колишньому голові ДФС Роману Насірову 9750 євро компенсації за порушення Конвенції в його справі

14:03, 9 жовтня 2025
Європейський суд з прав людини встановив порушення Конвенції з прав людини за скаргою екс-голови ДФС Романа Насірова і присудив йому компенсацію.
Європейський суд з прав людини 9 жовтня виніс рішення, яким присудив екс-голові Державної фіскальної служби (ДФС) Роману Насірову 9750 євро компенсації за порушення Конвенції в його справі.

Так, ЄСПЛ об’єднав групу заяв, серед яких і скарга Романа Насірова. Заявники стверджували, що вони не отримували належної медичної допомоги під час тримання під вартою (заяви об’єднані у справі «Монахов та інші проти України»).

Заявники скаржилися, головним чином, на те, що їм не було надано належного медичного лікування під час тримання під вартою. Вони посилалися на статтю 3 Конвенції.

ЄСПЛ зазначає, що заявники страждали від серйозних медичних станів, як зазначено в доданій таблиці, що впливало на їхнє повсякденне функціонування. Зокрема, як вказано в рішенні ЄСПЛ, у справі Насірова це подагра, поліартрит, гіпертонія II ст., папілярний рак щитоподібної залози (у ремісії), гіпертрофічна кардіоміопатія, виражена гіпертрофія лівого шлуночка, подагричний артрит, значний високий артеріальний тиск.        

Отже, вони могли переживати значне занепокоєння щодо того, чи була надана їм медична допомога адекватною.

ЄСПЛ нагадує, що «адекватність» медичної допомоги залишається найскладнішим елементом для визначення.

У цьому контексті Суд уточнив, що органи влади повинні забезпечити своєчасність та точність діагностики й догляду і що — у випадках, коли цього вимагає характер медичного стану — нагляд є регулярним та систематичним і включає комплексну терапевтичну стратегію, спрямовану на успішне лікування проблем зі здоров'ям затриманого або запобігання їх загостренню.

ЄСПЛ підкреслює, що медичне лікування у пенітенціарних установах має бути належним та порівнянним із якістю лікування, яке державна влада зобов’язалася надавати всьому населенню. Однак це не означає, що кожному затриманому має бути гарантований той самий рівень медичного лікування, який доступний у найкращих медичних установах за межами в'язниці.

Розглянувши всі подані йому матеріали, Суд виявив недоліки у медичному лікуванні заявників, зокрема, Романа Насірова.

«Беручи до уваги свою практику у цій сфері, Суд вважає, що у даній справі заявники не отримали комплексного та належного медичного догляду під час тримання під вартою. Ці скарги, отже, є прийнятними та свідчать про порушення статті 3 Конвенції», йдеться в рішенні суду.

ЄСПЛ об'єднав заяви, включно з заявою Насірова, оголосив скарги щодо ненадання органами влади заявникам належної медичної допомоги під час тримання під вартою та інші скарги відповідно до усталеної судової практики Суду, прийнятними.

Постановив, що ці заяви свідчать про порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з неналежною медичною допомогою під час тримання під вартою. Держава-відповідач повинна виплатити заявникам протягом 3-х місяців суми, зазначені у доданій таблиці.

А саме, за заявою Романа Насірова встановлені наступні порушення Конвенції:

  • Ст. 5 § 3 – надмірна тривалість досудового тримання під вартою – недостатнє обґрунтування тримання під вартою, крихкість підстав, використаних судом, непроведення провадження з належною ретельністю протягом періоду тримання під вартою, 31/10/2022 – 24/05/2024
  • Ст. 5 § 5 – відсутність або неналежна компенсація за незаконний арешт чи тримання під вартою – відсутність ефективного права на компенсацію в національній правовій системі за порушення,
  • Ст. 13 – відсутність будь-якого ефективного засобу правового захисту в національному законодавстві щодо неналежного медичного лікування під вартою.

Сума, присуджена Насірову за матеріальну та моральну шкоду становить 9750 євро.

Автор: Наталя Мамченко

