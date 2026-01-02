Наземний робот Protector можуть оснастити лазерною системою «Тризуб» для боротьби з дронами

Інтеграція лазерного озброєння може розширити роль роботизованої платформи у системі ППО.

Фото: defence-ua.com

Український наземний роботизований комплекс Protector планують оснастити лазерною зброєю на базі системи «Тризуб». Платформу розглядають як мобільний елемент протиповітряної та протидронової оборони, здатний протидіяти безпілотникам, ракетам і оптичним системам противника. Про це повідомляє видання Building-Tech з посиланням на заяви представників компанії «Українська бронетехніка».

Україна продовжує розвиток роботизованих систем для застосування на полі бою. Компанія-виробник підтвердила наміри інтегрувати лазерне озброєння у наземний роботизований комплекс Protector. Таке рішення може суттєво розширити функціональність платформи — від допоміжної логістичної машини до повноцінного бойового засобу протиповітряної оборони тактичного рівня.

В умовах війни, де дедалі більшу роль відіграють безпілотні літальні апарати, розвідка та високоточні удари, поява мобільних наземних лазерних систем може вплинути на тактичний баланс. Оснащений лазером Protector розглядається як елемент ешелонованої оборони, здатний діяти поблизу лінії фронту та швидко змінювати позиції.

Наземний роботизований комплекс Protector спроєктований як універсальна безпілотна платформа. Його конструкція дозволяє використовувати машину для транспортування вантажів, евакуації поранених, виконання інженерних завдань і встановлення бойових модулів.

Технічні характеристики платформи роблять її придатною для інтеграції складних систем, зокрема лазерного озброєння. Серед заявлених можливостей:

вантажопідіймальність — до 700 кг;

запас ходу — до 400 км;

можливість встановлення різних бойових і спеціалізованих модулів;

дальність зв’язку — від 7 до 12 км залежно від рельєфу місцевості.

Мобільність роботизованої платформи дає змогу лазерній системі змінювати позиції, зменшувати вразливість до ударів і супроводжувати підрозділи безпосередньо на передовій. Це особливо актуально для протидії дронам-камікадзе та розвідувальним безпілотникам.

Офіційно не уточнюється, який саме лазерний комплекс буде інтегрований у Protector, однак імовірним варіантом називають українську систему «Тризуб», яку раніше вже демонстрували публічно.

За наявною інформацією, лазер може працювати у двох режимах: фізичного ураження цілей та оптичного подавлення. У першому випадку йдеться про руйнування конструктивних елементів або електроніки, у другому — про виведення з ладу камер, сенсорів і оптико-електронних систем.

Заявлена дальність ураження становить до 5 км, а оптичне подавлення може діяти на відстані до 10 км. Це робить систему потенційно ефективною проти розвідувальних БпЛА та високоточних боєприпасів з оптичним наведенням.

Інтеграція лазерного комплексу у наземний роботизований носій формує новий клас озброєння — мобільні лазерні платформи, вказує видання. Вони можуть доповнювати традиційні засоби протиповітряної оборони, закриваючи тактичні прогалини та знижуючи навантаження на ракетні системи.

Такий робот здатен супроводжувати підрозділи, забезпечуючи прикриття від дронів-камікадзе, коригувальників артилерії та розвідувальних безпілотників. У разі реалізації проєкту це може стати ще одним елементом посилення технологічних можливостей Збройних сил України.

