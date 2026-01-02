Наземный робот Protector могут оснастить лазерной системой «Тризуб» для борьбы с дронами

Интеграция лазерного вооружения может расширить роль роботизированной платформы в системе ПВО.

Фото: defence-ua.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинский наземный роботизированный комплекс Protector планируют оснастить лазерным оружием на базе системы «Тризуб». Платформу рассматривают как мобильный элемент противовоздушной и противодроновой обороны, способный противодействовать беспилотникам, ракетам и оптическим системам противника. Об этом сообщает издание Building-Tech со ссылкой на заявления представителей компании «Украинская бронетехника».

Украина продолжает развитие роботизированных систем для применения на поле боя. Компания-производитель подтвердила намерения интегрировать лазерное вооружение в наземный роботизированный комплекс Protector. Такое решение может существенно расширить функциональность платформы — от вспомогательной логистической машины до полноценного боевого средства противовоздушной обороны тактического уровня.

В условиях войны, где все большую роль играют беспилотные летательные аппараты, разведка и высокоточные удары, появление мобильных наземных лазерных систем может повлиять на тактический баланс. Оснащенный лазером Protector рассматривается как элемент эшелонированной обороны, способный действовать вблизи линии фронта и быстро менять позиции.

Наземный роботизированный комплекс Protector спроектирован как универсальная беспилотная платформа. Его конструкция позволяет использовать машину для транспортировки грузов, эвакуации раненых, выполнения инженерных задач и установки боевых модулей.

Технические характеристики платформы делают ее пригодной для интеграции сложных систем, в частности лазерного вооружения. Среди заявленных возможностей:

грузоподъемность — до 700 кг;

запас хода — до 400 км;

возможность установки различных боевых и специализированных модулей;

дальность связи — от 7 до 12 км в зависимости от рельефа местности.

Мобильность роботизированной платформы позволяет лазерной системе менять позиции, снижать уязвимость к ударам и сопровождать подразделения непосредственно на передовой. Это особенно актуально для противодействия дронам-камикадзе и разведывательным беспилотникам.

Официально не уточняется, какой именно лазерный комплекс будет интегрирован в Protector, однако вероятным вариантом называют украинскую систему «Тризуб», которую ранее уже демонстрировали публично.

По имеющейся информации, лазер может работать в двух режимах: физического поражения целей и оптического подавления. В первом случае речь идет о разрушении конструктивных элементов или электроники, во втором — о выводе из строя камер, сенсоров и оптико-электронных систем.

Заявленная дальность поражения составляет до 5 км, а оптическое подавление может действовать на расстоянии до 10 км. Это делает систему потенциально эффективной против разведывательных БпЛА и высокоточных боеприпасов с оптическим наведением.

Интеграция лазерного комплекса в наземный роботизированный носитель формирует новый класс вооружения — мобильные лазерные платформы, указывает издание. Они могут дополнять традиционные средства противовоздушной обороны, закрывая тактические пробелы и снижая нагрузку на ракетные системы.

Такой робот способен сопровождать подразделения, обеспечивая прикрытие от дронов-камикадзе, корректировщиков артиллерии и разведывательных беспилотников. В случае реализации проекта это может стать еще одним элементом усиления технологических возможностей Вооруженных сил Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.