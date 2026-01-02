  1. В Украине

Наземный робот Protector могут оснастить лазерной системой «Тризуб» для борьбы с дронами

16:04, 2 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Интеграция лазерного вооружения может расширить роль роботизированной платформы в системе ПВО.
Наземный робот Protector могут оснастить лазерной системой «Тризуб» для борьбы с дронами
Фото: defence-ua.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинский наземный роботизированный комплекс Protector планируют оснастить лазерным оружием на базе системы «Тризуб». Платформу рассматривают как мобильный элемент противовоздушной и противодроновой обороны, способный противодействовать беспилотникам, ракетам и оптическим системам противника. Об этом сообщает издание Building-Tech со ссылкой на заявления представителей компании «Украинская бронетехника».

Украина продолжает развитие роботизированных систем для применения на поле боя. Компания-производитель подтвердила намерения интегрировать лазерное вооружение в наземный роботизированный комплекс Protector. Такое решение может существенно расширить функциональность платформы — от вспомогательной логистической машины до полноценного боевого средства противовоздушной обороны тактического уровня.

В условиях войны, где все большую роль играют беспилотные летательные аппараты, разведка и высокоточные удары, появление мобильных наземных лазерных систем может повлиять на тактический баланс. Оснащенный лазером Protector рассматривается как элемент эшелонированной обороны, способный действовать вблизи линии фронта и быстро менять позиции.

Наземный роботизированный комплекс Protector спроектирован как универсальная беспилотная платформа. Его конструкция позволяет использовать машину для транспортировки грузов, эвакуации раненых, выполнения инженерных задач и установки боевых модулей.

Технические характеристики платформы делают ее пригодной для интеграции сложных систем, в частности лазерного вооружения. Среди заявленных возможностей:

  • грузоподъемность — до 700 кг;
  • запас хода — до 400 км;
  • возможность установки различных боевых и специализированных модулей;
  • дальность связи — от 7 до 12 км в зависимости от рельефа местности.

Мобильность роботизированной платформы позволяет лазерной системе менять позиции, снижать уязвимость к ударам и сопровождать подразделения непосредственно на передовой. Это особенно актуально для противодействия дронам-камикадзе и разведывательным беспилотникам.

Официально не уточняется, какой именно лазерный комплекс будет интегрирован в Protector, однако вероятным вариантом называют украинскую систему «Тризуб», которую ранее уже демонстрировали публично.

По имеющейся информации, лазер может работать в двух режимах: физического поражения целей и оптического подавления. В первом случае речь идет о разрушении конструктивных элементов или электроники, во втором — о выводе из строя камер, сенсоров и оптико-электронных систем.

Заявленная дальность поражения составляет до 5 км, а оптическое подавление может действовать на расстоянии до 10 км. Это делает систему потенциально эффективной против разведывательных БпЛА и высокоточных боеприпасов с оптическим наведением.

Интеграция лазерного комплекса в наземный роботизированный носитель формирует новый класс вооружения — мобильные лазерные платформы, указывает издание. Они могут дополнять традиционные средства противовоздушной обороны, закрывая тактические пробелы и снижая нагрузку на ракетные системы.

Такой робот способен сопровождать подразделения, обеспечивая прикрытие от дронов-камикадзе, корректировщиков артиллерии и разведывательных беспилотников. В случае реализации проекта это может стать еще одним элементом усиления технологических возможностей Вооруженных сил Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ военные армия военнослужащие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Социальные сети как средства массовой информации: позиция Верховного Суда по делу о запрещённой символике

Кассационная инстанция расставила акценты в вопросе ответственности за пропаганду тоталитарных режимов.

Персональная ответственность: правоохранители, прокуроры и судьи будут отвечать за ущерб гражданам

Граждане смогут получать компенсацию напрямую от конкретных должностных лиц за ущерб, причиненный незаконными действиями органов власти.

Арестованные отели и санатории предлагают использовать для жилья и реабилитации военнослужащих

В законопроекте предлагается использовать арестованные отели и санатории, которые принадлежали российским компаниям.

Охранной деятельности могут снова разрешить применять упрощенную систему налогообложения

Законопроект предлагает исключить охранную деятельность из списка видов бизнеса, которые не могут применять упрощённую систему налогообложения.

Большая Палата: ВСП не имеет права оценивать законность судебного решения и проверять его правовое содержание

Отстаивание судьей своей позиции не свидетельствует о намерении избежать как административной, так и дисциплинарной ответственности, а также об откровенном игнорировании им правил этического поведения — Большая Палата.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]