ЕСПЧ присудил бывшему главе ГФС Роману Насирову 9750 евро компенсации за нарушение Конвенции по его делу

Европейский суд по правам человека установил нарушение Конвенции о правах человека по жалобе экс-главы ГФС Романа Насирова и присудил ему компенсацию.

Европейский суд по правам человека 9 октября вынес решение, которым присудил экс-главе Государственной фискальной службы Роману Насирову 9750 евро компенсации за нарушение Конвенции по его делу.

Так, ЕСПЧ объединил группу заявлений, среди которых и жалоба Романа Насирова. Заявители утверждали, что они не получали надлежащей медицинской помощи во время содержания под стражей (заявления объединены в деле «Монахов и другие против Украины»).

Заявители жаловались, главным образом, на то, что им не было предоставлено надлежащего медицинского лечения во время содержания под стражей. Они ссылались на статью 3 Конвенции.

ЕСПЧ отмечает, что заявители страдали от серьезных медицинских состояний, как указано в прилагаемой таблице, что влияло на их повседневное функционирование. В частности, как указано в решении ЕСПЧ, по делу Насирова это подагра, полиартрит, гипертония II ст., папиллярный рак щитовидной железы (в ремиссии), гипертрофическая кардиомиопатия, выраженная гипертрофия левого желудочка, подагрический артрит, значительное высокое артериальное давление.

Следовательно, они могли переживать значительное беспокойство относительно того, была ли предоставленная им медицинская помощь адекватной.

ЕСПЧ напоминает, что «адекватность» медицинской помощи остается самым сложным элементом для определения.

В этом контексте Суд уточнил, что власти должны обеспечить своевременность и точность диагностики и ухода и что — в случаях, когда этого требует характер медицинского состояния — надзор является регулярным и систематическим и включает комплексную терапевтическую стратегию, направленную на успешное лечение проблем со здоровьем задержанного или предотвращение их обострения.

ЕСПЧ подчеркивает, что медицинское лечение в пенитенциарных учреждениях должно быть надлежащим и сопоставимым с качеством лечения, которое государственная власть обязалась предоставлять всему населению. Однако это не означает, что каждому задержанному должен быть гарантирован тот же уровень медицинского лечения, который доступен в лучших медицинских учреждениях за пределами тюрьмы.

Рассмотрев все представленные ему материалы, Суд выявил недостатки в медицинском лечении заявителей, в частности, Романа Насирова.

«Принимая во внимание свою практику в этой сфере, Суд считает, что в данном деле заявители не получили комплексного и надлежащего медицинского ухода во время содержания под стражей. Эти жалобы, следовательно, являются приемлемыми и свидетельствуют о нарушении статьи 3 Конвенции», – говорится в решении суда.

ЕСПЧ объединил заявления, включая заявление Насирова, объявил жалобы относительно не предоставления властями заявителям надлежащей медицинской помощи во время содержания под стражей и другие жалобы в соответствии с устоявшейся судебной практикой Суда, приемлемыми. Постановил, что эти заявления свидетельствуют о нарушении статьи 3 Конвенции в связи с ненадлежащей медицинской помощью во время содержания под стражей. Государство-ответчик должно выплатить заявителям в течение 3-х месяцев суммы, указанные в прилагаемой таблице.

А именно, по заявлению Романа Насирова установлены следующие нарушения Конвенции:

Ст. 5 § 3 – чрезмерная продолжительность досудебного содержания под стражей – недостаточное обоснование содержания под стражей, хрупкость оснований, использованных судом, не проведение производства с должной тщательностью в течение периода содержания под стражей, 31/10/2022 – 24/05/2024

Ст. 5 § 5 – отсутствие или неадекватная компенсация за незаконный арест или содержание под стражей – отсутствие эффективного права на компенсацию в национальной правовой системе за нарушения,

Ст. 13 – отсутствие какого-либо эффективного средства правовой защиты в национальном законодательстве относительно ненадлежащего медицинского лечения под стражей.

Сумма, присужденная Насирову за материальный и моральный ущерб, составляет 9750 евро.

Автор: Наталя Мамченко

