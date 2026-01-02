У 2025 році кількість ухвалених вироків у ВАКС зросла більш ніж на 40%

У 2025 році Вищий антикорупційний суд ухвалив 109 вироків, що на 41% більше, ніж торік.

Вищий антикорупційний суд сьомий рік поспіль здійснює процесуальну діяльність. За підсумками 2025 року кількість ухвалених вироків зросла більш ніж на 41% порівняно з 2024 роком — 109 проти 77. У суді зазначають, що це свідчить про перехід антикорупційних розслідувань попередніх років у стадію реальних судових рішень.

За даними ВАКС, робота слідчих суддів залишається стабільно інтенсивною: понад 11 тисяч розглянутих клопотань та скарг за рік. Така висока динаміка другий рік поспіль доводить, що темп досудових розслідувань не вщухає (у 2025 році розглянуто 11 190, а в 2024 році – 11 153). Кожен фінальний вирок ґрунтується на величезній підготовчій роботі, адже шлях до нього починається саме зі слідчого судді — від надання дозволів на обшуки до обрання запобіжних заходів.

Кількість розглянутих цивільних позовів про визнання необґрунтованими активів та стягнення їх у дохід держави зросла у понад два рази (з 8 до 19). Це підтверджує, що інструмент цивільної конфіскації став дієвою зброєю держави: майно, походження якого посадовець не може підтвердити – підлягає стягненню в дохід держави.

У ВАКС зазначили, що зміна динаміки у розгляді адміністративних позовів про застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції» — з 27 позовів у 2024-му до 16 у 2025-му — вказує не на спад активності, а на зміну характеру справ. Перша хвиля активів уже опрацьована. Наразі суд працює зі складнішими структурами власності та активами, які ворог намагається приховати через підставних осіб.

