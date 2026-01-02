В 2025 году количество вынесенных приговоров в ВАКС выросло более чем на 40%

В 2025 году Высший антикоррупционный суд вынес 109 приговоров, что на 41% больше, чем в прошлом году.

Высший антикоррупционный суд седьмой год подряд осуществляет процессуальную деятельность. По итогам 2025 года количество вынесенных приговоров выросло более чем на 41% по сравнению с 2024 годом — 109 против 77. В суде отмечают, что это свидетельствует о переходе антикоррупционных расследований предыдущих лет в стадию реальных судебных решений.

По данным ВАКС, работа следственных судей остается стабильно интенсивной: более 11 тысяч рассмотренных ходатайств и жалоб за год. Такая высокая динамика второй год подряд доказывает, что темп досудебных расследований не спадает (в 2025 году рассмотрено 11 190, а в 2024 году — 11 153). Каждый окончательный приговор основан на огромной подготовительной работе, ведь путь к нему начинается именно со следственного судьи — от предоставления разрешений на обыски до избрания мер пресечения.

Количество рассмотренных гражданских исков о признании необоснованными активов и взыскании их в доход государства выросло более чем в два раза (с 8 до 19). Это подтверждает, что инструмент гражданской конфискации стал действенным оружием государства: имущество, происхождение которого должностное лицо не может подтвердить, подлежит взысканию в доход государства.

В ВАКС отметили, что изменение динамики в рассмотрении административных исков о применении санкции, предусмотренной п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины «О санкциях» — с 27 исков в 2024-м до 16 в 2025-м — указывает не на спад активности, а на изменение характера дел. Первая волна активов уже обработана. Сейчас суд работает с более сложными структурами собственности и активами, которые враг пытается скрыть через подставных лиц.

