Верховний Суд висловився стосовно підстав проведення обшуку без санкції суду у корупційних справах

У разі безпосереднього переслідування особи, яка брала участь у переданні неправомірної вигоди (співучасник, одержувач, посередник тощо), або ж у разі затримання такої особи і виникнення реальної загрози подальшого приховання, знищення, переміщення неправомірної вигоди працівники правоохоронного органу можуть провести невідкладний обшук. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 12 серпня 2025 року по справі №991/1710/22.

Позиції судів

Суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 – ч. 2 ст. 15 – ч. 4 ст. 369 КК.

У касаційній скарзі сторона захисту стверджує, що протокол обшуку є недопустимим доказом внаслідок відсутності ухвали слідчого судді та невідкладності, порушення адвокатських гарантій через місце його проведення, а також у зв’язку зі зверненням про надання дозволу на обшук прокурором, а не слідчим.

Позиція Верховного Суду

ККС ВС залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій.

В обґрунтування позиції ККС ВС вказав, що на підставі досліджених матеріалів кримінального провадження суд першої інстанції встановив, що обшуку, розпочатому у приміщенні товариства, передувала передача свідком особі грошових коштів, як частини неправомірної вигоди начебто для директора Державного бюро розслідувань. За обставинами цієї справи особа повинна була передати кошти засудженому.

Сторона захисту стверджує, що для проведення невідкладного обшуку не було підстав, а також звертає увагу суду, що сторона обвинувачення могла отримати дозвіл на проведення обшуку завчасно, оскільки володіла інформацією про зустріч між фігурантами цього провадження і можливу передачу неправомірної вигоди.

Обшук у цьому провадженні було проведено у кабінеті засудженого одразу після того, як йому передали кошти, які напередодні були отримані іншими особами, поміняні на інші банкноти і привезені у офіс юридичної фірми. Обшук було проведено як невідкладний, без ухвали слідчого судді.

Верховний Суд звертає увагу на те, що навіть якщо орган досудового розслідування володіє інформацією щодо учасників корупційного діяння, орієнтовного часу та місця передання неправомірної вигоди, то спосіб такої передачі чи місце цієї дії не завжди можна вважати точно відомими.

Відтак, сам розвиток подій для органу досудового розслідування залежить від поведінки учасників передання неправомірної вигоди і правоохоронні органи повинні діяти залежно від розвитку подій в режимі реального часу. Зокрема непередбачуваними можуть бути рух особи, яка отримала неправомірну вигоду, можливість зміни посередника, який її отримує, можливість передачі коштів ще одному посереднику, місце вчинення означених дій тощо.

Таким чином у разі безпосереднього переслідування особи, яка має певну роль в ході передання неправомірної вигоди (співучасник, одержувач, посередник тощо), або ж у разі затримання фігуранта корупційного правопорушення і виникнення реальної загрози подальшого приховання, знищення, переміщення неправомірної вигоди, працівники правоохоронного органу можуть провести невідкладний обшук.

