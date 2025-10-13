Верховный Суд высказался относительно оснований проведения обыска без санкции суда по коррупционным делам

В кассационной жалобе сторона защиты утверждала, что протокол обыска является недопустимым доказательством вследствие отсутствия определения следственного судьи и неотложности, нарушения адвокатских гарантий из-за места его проведения, а также в связи с обращением о предоставлении разрешения на обыск прокурором, а не следователем.

В случае непосредственного преследования лица, которое участвовало в передаче неправомерной выгоды (соучастник, получатель, посредник и т.п.), или же в случае задержания такого лица и возникновения реальной угрозы дальнейшего сокрытия, уничтожения, перемещения неправомерной выгоды работники правоохранительного органа могут провести неотложный обыск. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 12 августа 2025 года по делу №991/1710/22.

Позиции судов

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 – ч. 2 ст. 15 – ч. 4 ст. 369 УК.

В кассационной жалобе сторона защиты утверждает, что протокол обыска является недопустимым доказательством вследствие отсутствия определения следственного судьи и неотложности, нарушения адвокатских гарантий из-за места его проведения, а также в связи с обращением о предоставлении разрешения на обыск прокурором, а не следователем.

Позиция Верховного Суда

КУС ВС оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций.

В обоснование позиции КУС ВС указал, что на основании исследованных материалов уголовного производства суд первой инстанции установил, что обыску, начатому в помещении общества, предшествовала передача свидетелем лицу денежных средств, как части неправомерной выгоды якобы для директора Государственного бюро расследований. По обстоятельствам этого дела лицо должно было передать средства осужденному.

Сторона защиты утверждает, что для проведения неотложного обыска не было оснований, а также обращает внимание суда, что сторона обвинения могла получить разрешение на проведение обыска заблаговременно, поскольку владела информацией о встрече между фигурантами этого производства и возможной передаче неправомерной выгоды.

Обыск в этом производстве был проведен в кабинете осужденного сразу после того, как ему передали средства, которые накануне были получены другими лицами, поменяны на другие банкноты и привезены в офис юридической фирмы. Обыск был проведен как неотложный, без определения следственного судьи.

Верховный Суд обращает внимание на то, что даже если орган досудебного расследования владеет информацией относительно участников коррупционного деяния, ориентировочного времени и места передачи неправомерной выгоды, то способ такой передачи или место этого действия не всегда можно считать точно известными.

Следовательно, само развитие событий для органа досудебного расследования зависит от поведения участников передачи неправомерной выгоды, и правоохранительные органы должны действовать в зависимости от развития событий в режиме реального времени. В частности, непредсказуемыми могут быть движение лица, получившего неправомерную выгоду, возможность смены посредника, который ее получает, возможность передачи средств еще одному посреднику, место совершения указанных действий и тому подобное.

Таким образом, в случае непосредственного преследования лица, которое имеет определенную роль в ходе передачи неправомерной выгоды (соучастник, получатель, посредник и т.п.), или же в случае задержания фигуранта коррупционного правонарушения и возникновения реальной угрозы дальнейшего сокрытия, уничтожения, перемещения неправомерной выгоды, работники правоохранительного органа могут провести неотложный обыск.

