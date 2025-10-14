До заяви про усиновлення дитини не потрібно буде додавати медичний висновок про стан здоров’я заявника – Кабмін ініціював зміни до ЦПК

Відомостей про стан здоров’я будуть брати з електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект 14106 ро внесення змін до Цивільного процесуального кодексу (ЦПК) щодо уточнення вимог до документів у справах про усиновлення.

Пропонується внести зміни до ЦПК «з метою оптимізації та цифровізації процедури подання документів у справах про усиновлення».

Зокрема, із статті 311 ЦПК виключається вимога щодо обов’язкового подання кандидатом в усиновлювачі медичного висновку про стан його здоров’я у складі пакета документів.

Водночас зазначений висновок і надалі передбачається для іноземців та осіб без громадянства, які проживають за межами України, у зв’язку з тим, що дана категорія осіб проходить медичний огляд в країні проживання.

У статті 312 уточнюється перелік документів, що додаються до висновку органу опіки та піклування, шляхом запровадження нового елементу – висновку, сформованого органом опіки та піклування на підставі відомостей, отриманих з електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) та інтегрованих з Єдиною інформаційною системою Міністерства соціальної політики, щодо відсутності підстав, передбачених статтею 212 Сімейного кодексу.

Прикінцевими та перехідними положеннями визначено, що закон вводиться в дію через 4 місяці. При цьому до завершення строку їх дії можуть використовуватися раніше видані медичні висновки.

Як зазначає міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, запропоновані зміни спрямовані на забезпечення достовірності та актуальності відомостей про стан здоров’я осіб, які виявили бажання усиновити дитину, за рахунок використання даних електронної системи охорони здоров’я, що унеможливлює подання сфальсифікованих чи застарілих медичних довідок. Такий підхід дозволяє усунути дублювання документів і зменшити адміністративне навантаження на кандидатів в усиновлювачі.

Автор: Наталя Мамченко

