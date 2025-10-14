Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

К заявлению об усыновлении ребенка не нужно будет прилагать медицинское заключение о состоянии здоровья заявителя – Кабмин инициировал изменения в ГПК

09:25, 14 октября 2025
Сведения о состоянии здоровья будут брать из электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ).
К заявлению об усыновлении ребенка не нужно будет прилагать медицинское заключение о состоянии здоровья заявителя – Кабмин инициировал изменения в ГПК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 14106 о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс (ГПК) относительно уточнения требований к документам в делах об усыновлении.

Предлагается внести изменения в ГПК «с целью оптимизации и цифровизации процедуры подачи документов в делах об усыновлении».

В частности, из статьи 311 ГПК исключается требование об обязательном предоставлении кандидатом в усыновители медицинского заключения о состоянии его здоровья в составе пакета документов.

В то же время указанное заключение по-прежнему предусматривается для иностранцев и лиц без гражданства, проживающих за пределами Украины, в связи с тем, что данная категория лиц проходит медицинский осмотр в стране проживания.

В статье 312 уточняется перечень документов, прилагаемых к заключению органа опеки и попечительства, путем введения нового элемента – заключения, сформированного органом опеки и попечительства на основании сведений, полученных из электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) и интегрированных с Единой информационной системой Министерства социальной политики, относительно отсутствия оснований, предусмотренных статьей 212 Семейного кодекса.

Заключительными и переходными положениями определено, что закон вводится в действие через 4 месяца. При этом до завершения срока их действия могут использоваться ранее выданные медицинские заключения.

Как отмечает министр здравоохранения Виктор Ляшко, предложенные изменения направлены на обеспечение достоверности и актуальности сведений о состоянии здоровья лиц, изъявивших желание усыновить ребенка, за счет использования данных электронной системы здравоохранения, что исключает возможность предоставления сфальсифицированных или устаревших медицинских справок. Такой подход позволяет устранить дублирование документов и уменьшить административную нагрузку на кандидатов в усыновители.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины усыновление ГПК (Гражданский процессуальный кодекс)

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
К заявлению об усыновлении ребенка не нужно будет прилагать медицинское заключение о состоянии здоровья заявителя – Кабмин инициировал изменения в ГПК

Сведения о состоянии здоровья будут брать из электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ).

Верховный Суд объяснил, когда непредоставление возможности конфиденциального общения между адвокатом и подзащитным не является нарушением УПК

Верховный Суд указал, что считает обоснованными доводы защиты о том, что прокурором после объявления обвиняемому о подозрении не была предоставлена возможность конфиденциального общения между защитником и подзащитным, однако это в данном случае не является существенным нарушением УПК.

Минюст попросил Верховную Раду «разморозить» уровень зарплаты судебных экспертов в проекте бюджета на 2026 год

Зарплата судебных экспертов уже 7-й год «замораживается» законом о госбюджете – Минюст попросил либо «разморозить» норму, чтобы зарплата экспертов НИУСЭ Минюста составляла около 94 тысяч грн, либо поднять ее до среднего уровня других экспертных учреждений – 60 тысяч грн.

Новый конкурс на должности судей Конституционного Суда по квоте Верховной Рады уже объявлен, но есть нюанс

В Верховной Раде будет разработан законопроект, уточняющий полномочия Совещательной группы экспертов под рабочим названием – «предохранитель для идиотов».

В Украине могут полностью запретить никотиновые подушечки и саше – законопроект

Михаил Радуцкий вместе с коллегами внес законопроект о запрете оптовой и розничной торговли и импорта для реализации в Украине никотиновых изделий для орального применения – в частности никотиновых подушечек и саше.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Антипова
    Ірина Антипова
    суддя Кіровського районного суду Кіровограда
  • Іван Бандура
    Іван Бандура
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віталій Попов
    Віталій Попов
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Ярослав Юрчишин
    Ярослав Юрчишин
    голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова
  • Олександр Беспалов
    Олександр Беспалов
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду