К заявлению об усыновлении ребенка не нужно будет прилагать медицинское заключение о состоянии здоровья заявителя – Кабмин инициировал изменения в ГПК

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 14106 о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс (ГПК) относительно уточнения требований к документам в делах об усыновлении.

Предлагается внести изменения в ГПК «с целью оптимизации и цифровизации процедуры подачи документов в делах об усыновлении».

В частности, из статьи 311 ГПК исключается требование об обязательном предоставлении кандидатом в усыновители медицинского заключения о состоянии его здоровья в составе пакета документов.

В то же время указанное заключение по-прежнему предусматривается для иностранцев и лиц без гражданства, проживающих за пределами Украины, в связи с тем, что данная категория лиц проходит медицинский осмотр в стране проживания.

В статье 312 уточняется перечень документов, прилагаемых к заключению органа опеки и попечительства, путем введения нового элемента – заключения, сформированного органом опеки и попечительства на основании сведений, полученных из электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) и интегрированных с Единой информационной системой Министерства социальной политики, относительно отсутствия оснований, предусмотренных статьей 212 Семейного кодекса.

Заключительными и переходными положениями определено, что закон вводится в действие через 4 месяца. При этом до завершения срока их действия могут использоваться ранее выданные медицинские заключения.

Как отмечает министр здравоохранения Виктор Ляшко, предложенные изменения направлены на обеспечение достоверности и актуальности сведений о состоянии здоровья лиц, изъявивших желание усыновить ребенка, за счет использования данных электронной системы здравоохранения, что исключает возможность предоставления сфальсифицированных или устаревших медицинских справок. Такой подход позволяет устранить дублирование документов и уменьшить административную нагрузку на кандидатов в усыновители.

