ВРП роз’яснила питання пріоритетності дисциплінарних проваджень

ВРП повідомила, які дисциплінарні скарги на суддів є пріоритетними для розгляду.

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Вища рада правосуддя роз’яснила ситуацію щодо пріоритетності дисциплінарних проваджень. Про це йдеться у пресслужбі ВРП.

У ВРП нагадали, що 17 вересня 2023 року набрав чинності Закон України № 3304-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо негайного відновлення розгляду справ стосовно дисциплінарної відповідальності суддів». Зазначений Закон України введений в дію з 19 жовтня 2023 року – дня набрання чинності Законом України від № 3378-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо зміни статусу та порядку формування служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя». Цими Законами України відновлено дисциплінарну функцію Вищої ради правосуддя.

У зв’язку з необхідністю врегулювання деяких процедурних питань, пов’язаних, зокрема, зі здійсненням дисциплінарного провадження щодо суддів, Вища рада правосуддя 21 листопада 2023 року ухвалила рішення № 1068/0/15-23, яким затвердила Зміни до Регламенту Вищої ради правосуддя, виклавши його в новій редакції.

Відповідно до пункту 13.7 Регламенту Вищої ради правосуддя дисциплінарні провадження щодо суддів здійснюються в хронологічному порядку за датою надходження з урахуванням такої пріоритетності:

якщо наслідком може бути звільнення судді з посади з підстав, визначених пунктами 3, 6 частини шостої статті 126 Конституції України;

щодо судді, який звернувся із заявою про відставку, якщо наслідком може бути звільнення судді з посади з підстав, визначених пунктами 3, 6 частини шостої статті 126 Конституції України;

щодо судді, кваліфікаційне оцінювання якого зупинено у зв’язку з розглядом дисциплінарної скарги;

щодо судді, стосовно якого Вищою кваліфікаційною комісією суддів України внесена рекомендація про призначення за результатами конкурсу на зайняття вакантної посади судді, переведення, якщо наслідком може бути звільнення судді з посади з підстав, визначених пунктами 3, 6 частини шостої статті 126 Конституції України;

якщо у скарзі наведені відомості про дії судді, що викликали значний суспільний інтерес.

«Визначення пріоритетності дисциплінарних проваджень є об’єктивно необхідним, а також запроваджує зрозумілий механізм порядку розгляду дисциплінарних справ, які накопичилися за період, коли Вища рада правосуддя не здійснювала дисциплінарної функції», - йдеться у заяві.

У ВРП нагадали, що станом на 1 листопада 2023 року кількість нерозглянутих справ становила 12 241.

Наразі пункт 13.7 Регламенту Вищої ради правосуддя в порядку нормоконтролю оскаржено до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

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