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ВСП разъяснил вопрос приоритетности дисциплинарных производств

15:09, 19 января 2024
ВСП сообщил, какие дисциплинарные жалобы на судей являются приоритетными для рассмотрения.
ВСП разъяснил вопрос приоритетности дисциплинарных производств
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Высший совет правосудия разъяснил ситуацию относительно приоритетности дисциплинарных производств. Об этом говорится в пресс-службе ВСП.

В ВСП напомнили, что 17 сентября 2023 вступил в силу Закон Украины № 3304-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно немедленного возобновления рассмотрения дел по дисциплинарной ответственности судей». Указанный Закон Украины введен в действие с 19 октября 2023 года – дня вступления в силу Закона Украины от № 3378-IX «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторых законов Украины об изменении статуса и порядке формирования службы дисциплинарных инспекторов Высшей ради правосудия». Этими Законами Украины восстановлена дисциплинарная функция Высшего совета правосудия.

В связи с необходимостью урегулирования некоторых процедурных вопросов, связанных, в частности, с осуществлением дисциплинарного производства в отношении судей, Высший совет правосудия 21 ноября 2023 принял решение № 1068/0/15-23, которым утвердил Изменения к Регламенту Высшего совета правосудия, изложив его в новой редакции.

В соответствии с пунктом 13.7 Регламента Высшего совета правосудия дисциплинарные производства по судьям осуществляются в хронологическом порядке по дате поступления с учетом такой приоритетности:

если следствием может быть увольнение судьи с должности по основаниям, определенным пунктами 3, 6 части шестой статьи 126 Конституции Украины;

относительно судьи, который обратился с заявлением об отставке, если следствием может быть увольнение судьи с должности по основаниям, определенным пунктами 3, 6 части шестой статьи 126 Конституции Украины;

в отношении судьи, квалификационная оценка которого остановлена в связи с рассмотрением дисциплинарной жалобы;

относительно судьи, относительно которого Высшей квалификационной комиссией судей Украины внесена рекомендация о назначении по результатам конкурса на занятие вакантной должности судьи, перевод, если следствием может быть увольнение судьи с должности по основаниям, определенным пунктами 3, 6 части шестой статьи 126 Конституции Украины;

если в жалобе приведены сведения о действиях судьи, вызвавших значительный общественный интерес.

«Определение приоритетности дисциплинарных производств объективно необходимо, а также вводит понятный механизм порядка рассмотрения дисциплинарных дел, которые накопились за период, когда Высший совет правосудия не осуществлял дисциплинарной функции», - говорится в заявлении.

В ВСП напомнили, что по состоянию на 1 ноября 2023 года количество нерассмотренных дел составило 12 241.

Пункт 13.7 Регламента Высшего совета правосудия в порядке нормоконтроля обжалован в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда.

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