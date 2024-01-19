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  1. В Украине

Освобождение ВПЛ от туристического сбора: что нужно знать плательщикам

21:44, 19 января 2024
ВПЛ должны предоставить налоговому агенту копии документов, подтверждающих принадлежность к льготной категории.
Освобождение ВПЛ от туристического сбора: что нужно знать плательщикам
Источник фото: dp.tax.gov.ua
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Главное управление ГНС в Житомирской области сообщает, что согласно разделу 262 Налогового кодекса Украины плательщиками туристического сбора являются граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, прибывающие на территорию административно-территориальной единицы, где установлен туристический сбор, и временно размещаются в определенных местах проживания.

Согласно подпункту з) п.п.268.2.2. ст.268 НКУ, лица, которые зарегистрированы как внутренне перемещенные согласно Закону Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" и временно размещаются в определенных местах проживания (ночевки), также являются плательщиками туристического сбора.

Для подтверждения освобождения от уплаты туристического сбора лицо должно предоставить налоговому агенту копии документов, подтверждающих его принадлежность к льготной категории, причем оригиналы документов могут быть предъявлены в случае необходимости.

Кроме того, согласно разделу 268 НКУ, плательщики туристического сбора обязаны уплачивать авансовый взнос до временного размещения в местах проживания (ночевки) налоговым агентам, которые взимают этот сбор в соответствии с решением соответствующего сельского, поселкового или городского совета.

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