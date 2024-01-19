Звільнення ВПО від туристичного збору: що потрібно знати платникам

ВПО мають надати податковому агенту копії документів, що підтверджують належність до пільгової категорії.

Джерело фото: dp.tax.gov.ua

Головне управління ДПС у Житомирській області повідомляє, що згідно з розділом 262 Податкового кодексу України платниками туристичного збору є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, де встановлено туристичний збір, та тимчасово розміщуються у визначених місцях проживання.

Згідно з підпунктом з) п.п.268.2.2. ст.268 ПКУ, особи, які зареєстровані як внутрішньо переміщені згідно із Законом України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" та тимчасово розміщуються у визначених місцях проживання (ночівлі), також є платниками туристичного збору.

Для підтвердження звільнення від сплати туристичного збору особа повинна надати податковому агенту копії документів, що підтверджують її належність до пільгової категорії, причому оригінали документів можуть бути пред'явлені у разі необхідності.

Крім того, згідно з розділом 268 ПКУ, платники туристичного збору зобов'язані сплачувати авансовий внесок до тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють цей збір відповідно до рішення відповідної сільської, селищної або міської ради.

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