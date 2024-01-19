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  1. Судова практика

Повернення адміністративних матеріалів на доопрацювання органу, який склав протокол, на стадії апеляційного провадження справи законодавством не передбачено, — суд

18:13, 19 січня 2024
Суд визнав жінку винною у скоєнні ДТП та стягнув штраф, але адвокат просив направити матеріали справи про адміністративне правопорушення на доопрацювання до органу, який склав протокол.
Повернення адміністративних матеріалів на доопрацювання органу, який склав протокол, на стадії апеляційного провадження справи законодавством не передбачено, — суд
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Рівненський апеляційний суд повідомляє про відмову захисникові довірительки, яку місцевий суд визнав винуватицею дорожньо-транспортної пригоди та стягнув з неї штраф, у задоволенні апеляційної скарги, а рішення суду попередньої інстанції залишив без змін.

Дорожньо-транспортна пригода сталася торік у серпні поблизу с.Велика Омеляна Рівненського району. 33-річна рівнянка, керуючи автомобілем «Peugeot 3008», не була уважна, не стежила за дорожньою обстановкою, не врахувала її зміну і, виконуючи маневр розвороту поза перехрестям з відповідного крайнього положення на проїзній частині, не надала дорогу автомобілю «Nissan X-Trail», водійка якого рухалася у зустрічному напрямку, внаслідок чого транспорті засоби зіткнулися й отримали механічні пошкодження, а їх власники — матеріальні збитки.

Працівники патрульної поліції склали на водійку «Peugeot 3008», яка порушила п.п. 2.3б, 10.1, 10.4 Правил дорожнього руху України, вчинивши адміністративне правопорушення, передбачене ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП), адміністративний протокол та разом зі схемою дорожньо-транспортної пригоди, підписаною учасниками аварії без зауважень, місцем зіткнення та характером пошкоджень транспортних засобів і механіки їх виникнення, письмовими поясненнями учасників ДТП, скерували для розгляду до місцевого суду.

Суд першої інстанції визнав рівнянку винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП, та стягнув з неї штраф — 850 гривень.

Захисник адмінправопорушниці оскаржив судове рішення в апеляційному порядку, наполягаючи направити матеріали справи про адміністративне правопорушення на доопрацювання до органу, який склав протокол, що дозволить визнати винуватицею ДТП іншу учасницю дорожнього руху. 

Рівненський апеляційний суд відмовив апелянтові у задоволенні апеляційної скарги, оскільки вина водійки «Peugeot 3008» підтверджується сукупністю зібраних у справі доказів, які повністю узгоджуються між собою, а відтак оскаржувана постанова місцевого суду є законною та обґрунтованою.

Більше того, вимоги апеляційної скарги не узгоджуються з нормами чинного законодавства, яке не передбачає повернення адміністративних матеріалів на доопрацювання органу, який склав протокол, на стадії апеляційного провадження справи.

Крім того, суд не вправі самостійно встановлювати вину іншого учасника ДТП, відносно якого не складався протокол про вчинення ним адміністративного правопорушення.  

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