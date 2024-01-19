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Невідкладність проведення обшуку до ухвали слідчого судді в постанові слідчого була обґрунтована метою унеможливлення знищення доказів, фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї доказової бази, - Верховний Суд визначив, чи відноситься це до невідкладних випадків.

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У пріоритеті Ради правосуддя, зокрема, скарги на суддів, дії яких викликали значний суспільний резонанс.

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Дискусія навколо того, в якій юрисдикції – адміністративній чи цивільній слід розглядати питання про встановлення різноманітних юридичних фактів, триває.

Сам по собі факт досягнення дітьми повноліття до ухвалення судом рішення по суті спору щодо розміру аліментів не може бути підставою для закриття провадження, — Верховний Суд

Якщо предмет спору мав місце, але припинив своє існування після відкриття провадження у справі, то провадження у справі не може бути закрите з наведеної правової підстави, оскільки вона полягає саме у відсутності предмета спору, а не у припиненні його існування

У Міноборони пояснили, чи будуть приходити повістки до Електронного кабінету військовозобов’язаного, який запровадив парламент

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  1. Суд інфо

Троє суддів підтвердили здатність здійснювати правосуддя — ВККС

15:20, 19 січня 2024
ВККС визнала трьох суддів такими, що відповідають займаній посаді.
Троє суддів підтвердили здатність здійснювати правосуддя — ВККС
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У четвер, 18 січня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглянула питання про відповідність суддів місцевих та апеляційних судів займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

Згідно з абзацом другим частини першої статті 88 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» рішення про підтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді набирає чинності з дня ухвалення цього рішення у разі, якщо воно буде підтримане двома третинами голосів призначених членів Комісії, але не менше ніж дев’ятьма голосами.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Луценко Олександр Миколайович - Оболонський районний суд міста Києва - відкладено

Ковальчук Олена Костянтинівна - Хмельницький окружний адміністративний суд - оголошено перерву

Молодецький Роман Ігорович - Полтавський окружний адміністративний суд - відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя рекомендацію про призначення на посаду судді

Шарко Наталія Анатоліївна - Генічеський районний суд Херсонської області – відкладено

Ізовітова-Вакім Олена Василівна - Харківський окружний адміністративний суд - не відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя подання про звільнення з посади судді

Педенко Ада Михайлівна - Солом’янський районний суд міста Києва - відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя рекомендацію про призначення на посаду судді

Луньова Дар’я Юріївна - Лисичанський міський суд Луганської області - відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя рекомендацію про призначення на посаду судді.

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