Троє суддів підтвердили здатність здійснювати правосуддя — ВККС

ВККС визнала трьох суддів такими, що відповідають займаній посаді.

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У четвер, 18 січня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглянула питання про відповідність суддів місцевих та апеляційних судів займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

Згідно з абзацом другим частини першої статті 88 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» рішення про підтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді набирає чинності з дня ухвалення цього рішення у разі, якщо воно буде підтримане двома третинами голосів призначених членів Комісії, але не менше ніж дев’ятьма голосами.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Луценко Олександр Миколайович - Оболонський районний суд міста Києва - відкладено

Ковальчук Олена Костянтинівна - Хмельницький окружний адміністративний суд - оголошено перерву

Молодецький Роман Ігорович - Полтавський окружний адміністративний суд - відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя рекомендацію про призначення на посаду судді

Шарко Наталія Анатоліївна - Генічеський районний суд Херсонської області – відкладено

Ізовітова-Вакім Олена Василівна - Харківський окружний адміністративний суд - не відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя подання про звільнення з посади судді

Педенко Ада Михайлівна - Солом’янський районний суд міста Києва - відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя рекомендацію про призначення на посаду судді

Луньова Дар’я Юріївна - Лисичанський міський суд Луганської області - відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя рекомендацію про призначення на посаду судді.

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