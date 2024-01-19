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Неотложность проведения обыска до определения следственного судьи в постановлении следователя была обоснована целью предотвращения уничтожения доказательств, фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения, сохранения всей доказательной базы, - Верховный Суд определил, относится ли это к неотложным случаям.

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  1. Суд инфо

Три судьи подтвердили способность осуществлять правосудие — ВККС

15:20, 19 января 2024
ВККС признала трех судей такими, что соответствуют занимаемой должности.
Три судьи подтвердили способность осуществлять правосудие — ВККС
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В четверг, 18 января, Высшая квалификационная комиссия судей Украины рассмотрела вопрос о соответствии судей местных и апелляционных судов занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

Согласно абзацу второму части первой статьи 88 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» решение о подтверждении способности судьи (кандидата на должность судьи) осуществлять правосудие в соответствующем суде вступает в силу со дня принятия этого решения в случае, если оно будет поддержано двумя третями голосов назначенных членов Комиссии, но не менее девяти голосов.

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:

Луценко Александр Николаевич – Оболонский районный суд города Киева – отложен

Ковальчук Елена Константиновна - Хмельницкий окружной административный суд - объявлен перерыв

Молодецкий Роман Игоревич – Полтавский окружной административный суд – отвечает занимаемой должности. Внести в Высший совет правосудия рекомендацию о назначении на должность судьи

Шарко Наталья Анатольевна - Генический районный суд Херсонской области – отложен

Изовитова-Ваким Елена Васильевна – Харьковский окружной административный суд – не соответствует занимаемой должности. Внести в Высший совет правосудия представление об освобождении от должности судьи

Педенко Ада Михайловна – Соломенский районный суд города Киева – отвечает занимаемой должности. Внести в Высший совет правосудия рекомендацию о назначении на должность судьи

Лунева Дарья Юрьевна – Лисичанский городской суд Луганской области – отвечает занимаемой должности. Внести в Высший совет правосудия рекомендацию о назначении на должность судьи

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