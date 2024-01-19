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Установление факта вынужденного переселения лица с оккупированной территории – Верховный Суд объяснил, в какой юрисдикции следует рассматривать дела

Дискуссия вокруг того, в какой юрисдикции – административной или гражданской следует рассматривать вопрос об установлении различных юридических фактов, продолжается.

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Установление факта вынужденного переселения лица с оккупированной территории – Верховный Суд объяснил, в какой юрисдикции следует рассматривать дела

14:41, 19 января 2024
Дискуссия вокруг того, в какой юрисдикции – административной или гражданской следует рассматривать вопрос об установлении различных юридических фактов, продолжается.
Установление факта вынужденного переселения лица с оккупированной территории – Верховный Суд объяснил, в какой юрисдикции следует рассматривать дела
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Последние годы вокруг вопроса, в какой судах какой юрисдикции следует рассматривать заявления об установлении определенных видов юридических фактов – в гражданском или административном, разгорелась дискуссия.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Большая Палата Верховного Суда приняла к рассмотрению дело 201/5972/22, в котором встал вопрос о юрисдикции дел об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка.

Кассационный гражданский суд передал его на рассмотрение БП ВС из-за исключительной правовой проблемы, которая возникает во время действия правового режима военного положения в значительном количестве поданных заявлений, исков на территории Украины об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка (других фактов, связанных с реализацией права отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации).

Судьи Большой Палаты Верховного Суда Дмитрий Гудыма (в настоящее время судья КГС) и Олег Ткачук высказали особое мнение, которое заключается в том, что у мужчины, который подал в суд заявление об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка, теоретически может возникнуть спор, связанный с доказательством. наличия оснований отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. Поэтому нельзя рассматривать его заявление в порядке отдельного производства по правилам гражданского судопроизводства.

Ранее «Судебно-юридическая газета» также рассказывала о подобной проблеме, которая постигла в судах дела гражданских жен погибших Защитников Украины, пытающихся установить факт проживания одной семьей с погибшим военнослужащим, и получить надлежащую помощь от государства.

Так, до сих пор нет определенности, какой же суд – гражданский или административный – должен рассматривать этот вопрос. В конце концов женщинам часто отказывают в открытии производства и им приходится скитаться по разным юрисдикциям. Кассационный административный суд решил передать соответствующее дело №560/17953/21 в Большую Палату Верховного Суда. Однако с тем, что БП ВС должен рассматривать данный вопрос, тогда опять-таки категорически не согласились Дмитрий Гудыма и Олег Ткачук, которые считают, что заявления гражданских жен об установлении юридического факта проживания одной семьей с погибшим Защитником, следует рассматривать по правилам административного судопроизводства, а не в «гражданских судах», потому что там может быть спор о праве на помощь от государства.

Как оказывается, нет единства в судах относительно установления факта вынужденного переселения лица с оккупированной территории Украины во избежание угрозы жизни. Там ведь тоже может возникнуть спор о получении помощи от государства.

Впрочем, здесь Кассационный гражданский суд ВС отметил, что такие дела следует рассматривать в гражданском судопроизводстве.

«Заявление об установлении факта вынужденного переселения лица с оккупированной территории Украины во избежание угрозы жизни, здоровью, нарушению свободы, личных прав на свободу передвижения, выражения мнения, имущественных прав, права на судебную защиту на оккупированной территории именно в результате вооруженной агрессии российской федерации, целью которого является определение статуса заявителя как лица, находящегося под защитой Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 г. с соответствующими правовыми последствиями, подлежит рассмотрению в порядке отдельного производства», - отметила коллегии судей Второй судебной палаты КГС ВС в постановлении от 8 ноября 2023 года по делу №524/2722/23.

Автор: Наталья Мамченко

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