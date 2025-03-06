Судді КСУ Олег Первомайський та Галина Юровська розповіли про Реєстр збитків, завданих агресією РФ – відео

Судді Конституційного Суду взяли участь у лекції щодо Реєстру збитків, завданих агресією РФ.

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Судді Конституційного Суду України Олег Первомайський, Галина Юровська, Голова Київського Офісу Реєстру збитків для України Ганна Христова, юридичний радник зазначеного Реєстру, представники Національної школи суддів України, судді, прокурори, адвокати, науковці, викладачі, студенти, аспіранти закладів вищої освіти, представники громад, які постраждали внаслідок збройної агресії провели онлайн-лекцію «Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України: мандат, функції та категорії заяв».

Захід організовано в межах спільного проєкту Конституційного Суду України і Національної школи суддів України, що був започаткований у квітні 2022 року і має на меті просвітницьку місію.

Основні доповідачі заходу детально розповіли про те, як і чому був створений «Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України» (Реєстр), його призначення, основні завдання, структуру управління, окреслили перелік категорії заяв, процедуру внесення їх до Реєстру та пояснили хто може бути їхніми заявниками.

Реєстр призначений для обліку заяв про відшкодування збитків, утрат та шкоди, завданих фізичним особам (група А), юридичним особам (група С) та державі Україна (група В).

Наразі затверджено 45 категорій заяв. Зокрема, щодо:

порушення особистої недоторканості (смерті близького члена сім’ї, катування, сексуального насильства, тілесних ушкоджень, позбавлення свободи, ін.);

вимушеного переміщення;

пошкодження, знищення або втрати майна;

втрати історичної, культурної та релігійної спадщини;

втрати доступу до медичної допомоги або освіти;

шкоди навколишньому середовищу;

пошкодження критичної інфраструктури та інших державних об’єктів.

Такі заяви приймають, якщо збитки, втрати чи шкоди:

були завдані 24 лютого 2022 року або пізніше;

були завдані на території України, у межах її міжнародно-визнаних кордонів, включаючи територіальні води;

були спричинені міжнародно-протиправними діями Російської Федерації в Україні або проти України.

Основною метою Реєстру є збір і обробка заяв, які подаються разом із доказами. Розглядати подані та внесені до Реєстру заяви про відшкодування збитків, оцінювати такі заяви та докази, призначати суму компенсації до виплати буде відповідна Комісія з розгляду заяв.

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