ВККС оприлюднила кодовані результати тестування когнітивних здібностей за 14 вересня

Як відомо, з 9 до 17 вересня стосовно 4 842 учасників триває проведення тестування когнітивних здібностей як третій етап кваліфікаційного іспиту у межах добору на посаду судді місцевого суду.

ВККС встановила кодовані результати тестування за 14 вересня стосовно 544 осіб:

1) не набрали мінімально допустимого бала тестування – 141 особа;

2) набрали мінімально допустимий бал – 403 особи:

від 33 до 40 балів – 219 осіб;

від 40 до 50 балів – 180 осіб;

більше 50 балів – 4 особи.

До четвертого етапу іспиту (виконання практичного завдання зі спеціалізації відповідного місцевого суду) допускаються учасники, які набрали бал, не нижче 55 відсотків максимально можливого бала, у кількості не більше:

- 2 800 кандидатів на посаду судді місцевого загального суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до місцевого загального суду;

- 400 кандидатів на посаду судді місцевого адміністративного суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до місцевого адміністративного суду;

- 400 кандидатів на посаду судді місцевого господарського суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до місцевого господарського суду.

Станом на 14 вересня встановлено результати тестування когнітивних здібностей 3270 осіб:

1) не набрали мінімально допустимого бала тестування – 907 осіб;

2) набрали мінімально допустимий бал – 2 363 особи:

від 33 до 40 балів – 1 390 осіб;

від 40 до 50 балів – 931 особа;

більше 50 балів – 42 особи.

Кодовані результати тестування станом на 14 вересня:

