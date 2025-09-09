ВККС оприлюднила порядок роботи учасника тестування когнітивних здібностей в інформаційній системі

Практика судів
10:45, 9 вересня 2025
Для ознайомлення зі змістом стартової сторінки учаснику тестування когнітивних здібностей надається 10 хвилин — ВККС.
Вища кваліфікаційна комісія суддів України оприлюднила порядок роботи учасника тестування когнітивних здібностей в інформаційній системі.

Зазначається, що після оголошення уповноваженого представника про початок тестування когнітивних здібностей у межах кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду, та успішної авторизації учасника до інформаційної системи, що використовується Комісією для проведення третього етапу кваліфікаційного іспиту, в інтерфейсі цієї системи учаснику відобразиться стартова сторінка.

«Ця стартова сторінка, зокрема, містить опис порядку роботи учасника тестування когнітивних здібностей в інформаційній системі.

Для ознайомлення зі змістом стартової сторінки учаснику надається 10 хвилин. Через 10 хвилин тестування розпочнеться автоматично», - заявили у ВККС.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Вища кваліфікаційна комісія суддів призначила тестування когнітивних здібностей у межах кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду. Визначено особливості порядку проведення тестування когнітивних здібностей та методики оцінювання його результатів. Також Комісія оприлюднила приклади завдань тестування когнітивних здібностей.

Також ВККС оприлюднила графік та правила складання тестування когнітивних здібностей.

