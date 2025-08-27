Добір на посади суддів місцевих судів — тестування когнітивних здібностей майже 5 тисяч кандидатів та суддів відбуватиметься з 9 по 17 вересня, графік

У ВККС повідомили, як у вересні кандидати та судді складатимуть тестування когнітивних здібностей.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 27 серпня 2025 року визначила порядок, умови та графік тестування когнітивних здібностей для кандидатів на посади суддів з числа учасників добору 2024 року, а також суддів, які хочуть змінити місце роботи.

Відповідно до рішення ВККС, третій етап кваліфікаційного іспиту – тестування на когнітивні здібності, відбуватиметься з 9 по 17 вересня.

Зазначимо, що хоча до тестування когнітивних здібностей Комісія допустила 4 489 претендентів на посади суддів місцевих загальних судів, 751 кандидата до місцевих господарських судів та 604 претендента на посади суддів місцевих адміністративних судів – загалом 5 844 особи, реальну участь у тестуванні візьмуть значно менше кандидатів та суддів.

Реальну участь у тестуванні, відповідно до рішення ВККС, візьмуть 4 843 кандидата та діючих судді. Справа в тому, що одразу 878 кандидатів та суддів складали попередні тестування з різних спеціалізацій, наприклад зі спеціалізації адміністративного та загального суду або взагалі з усіх спеціалізацій.

В незалежності від спеціалізації, кандидати на посади суддів та діючі судді складатимуть тестування когнітивних здібностей лише один раз.

Процедура тестування відбуватиметься виключно в будівлі ВККС – в день тести складатимуть по дев’ять «хвиль» учасників добору та суддів.

Тестування на когнітивні здібності передбачає 40 тестових завдань (вербальне мислення – 20 завдань, логічне мислення – 8, абстрактне мислення – 12).

Тестові завдання передбачають три рівня складності – простий, середній та складний.

Тривалість тестування – 30 хвилин.

Максимально можлива кількість балів за тестування – 60 балів.

Середній допустимий бал за тестування Комісія визначила у 33 бали, тобто 55% від максимального можливого балу (60 балів).

Однак, як і під час попередніх етапів кваліфікаційного іспиту, окрім допустимого балу Комісія визначила і прохідний бал – до четвертого етапу іспиту (виконання практичного завдання) допускаються кандидати, які набрали бал не нижче 55% від максимального можливого балу у кількості:

не більше 2 800 кандидатів на посаду судді місцевого загального суду та діючих суддів

не більше 400 кандидатів на посаду судді місцевого адміністративного суду та діючих суддів

не більше 400 кандидатів на посаду судді місцевого господарського суду та діючих суддів.

При цьому у разі, якщо двоє і більше кандидатів на посаду судді та суддів отримають однаковий найнижчий, але прохідний бал, то до четвертого етапу допускаються усі такі кандидати та діючі судді.

Військовослужбовці, у разі подання ними заяви заздалегідь, зможуть скласти тестування у зручний для них день та час.

Зазначимо, що тестові завдання, які доведеться вирішувати учасникам добору та діючим суддям, будуть відрізнятися від завдань, які вирішували кандидати на посади суддів ВАКС та апеляційних судів.

З графіком тестування когнітивних здібностей можна ознайомитися нижче.

Автор: В’ячеслав Хрипун

