Добір на посади суддів місцевих загальних судів – тестування на знання норм права вдало склали 4 489 кандидатів

Наступний етап – тестування когнітивних здібностей у вересні.

Джерело фото: ВККС

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів 27 серпня 2025 року затвердила кодовані та декодовані результати тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації місцевого загального суду, яке кандидати з числа учасників добору на посади суддів 2024 року, а також діючі судді складали 14-26 серпня.

Нагадаємо, що допуск до тестування отримали 6 754 кандидатів на посади суддів та діючих судді, однак 279 кандидатів на тестування не з’явилися.

Таким чином, всього тестування складали 6 475 претендентів на посади суддів та діючих судді.

Мінімально необхідний бал (тобто 75% від максимального можливого балу) за тестування набрали 6 400 претендентів на посади суддів місцевих загальних судів.

Не набрали мінімально необхідного балу всього 75 осіб.

Однак, відповідно до умов добору, існує ще прохідний бал за той чи інший етап кваліфікаційного іспиту. За етап тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації місцевого загального суду він склав 142,5 бали зі 150 максимально можливих балів за даний етап іспиту.

Відповідно до рішення ВККС, такими, що набрали прохідний бал визнані 4 489 кандидатів та діючих суддів.

Діючих суддів, серед осіб, допущених до наступного етапу кваліфікаційного іспиту – 327.

Відповідно, саме ці претенденти складатимуть наступне тестування – тестування на когнітивні здібності.

Нагадаємо, що раніше «Судово-юридична газета» розповідала про підсумки тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації місцевого адміністративного суду. До наступного етапу кваліфікаційного іспиту Комісія допустила 604 кандидата на посаду судді та діючих судді.

Також «Судово-юридична газета» повідомляла про підсумки тестування кандидатів до місцевих господарських судів – до тестування на когнітивні здібності ВККС допустила 751 кандидата та діючого суддю.

Зі списком кандидатів на посади суддів та діючих суддів, які допущені до третього етапу кваліфікаційного іспиту по загальній (тобто цивільній та кримінальній) спеціалізації, можна ознайомитися нижче.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.