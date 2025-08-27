Практика судов
Отбор на должности судей местных общих судов – тестирование на знание норм права успешно сдали 4 489 кандидатов

17:13, 27 августа 2025
Следующий этап – тестирование когнитивных способностей в сентябре.
Источник фото: ВККС
Высшая квалификационная комиссия судей 27 августа 2025 года утвердила кодированные и декодированные результаты тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации местного общего суда, которое кандидаты из числа участников отбора на должности судей 2024 года, а также действующие судьи сдавали 14-26 августа.

Напомним, что допуск к тестированию получили 6 754 кандидатов на должности судей и действующих судьи, однако 279 кандидатов на тестирование не явились.

Таким образом, всего тестирования сдавали 6 475 претендентов на должности судей и действующих судьи.

Минимально необходимый балл (т. е. 75% максимального возможного балла) за тестирование набрали 6 400 претендентов на должности судей местных общих судов.

Не набрали минимально необходимый балл всего 75 человек.

Однако согласно условиям отбора существует еще проходной балл за тот или иной этап квалификационного экзамена. За этап тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации местного общего суда он составил 142,5 балла из 150 максимально возможных баллов за данный этап экзамена.

Согласно решению ВККС, такими, кто набрал проходной балл признаны 4 489 кандидатов и действующих судей.

Действующих судей среди лиц, допущенных к следующему этапу квалификационного экзамена – 327.

Соответственно именно эти претенденты будут сдавать следующее тестирование – тестирование на когнитивные способности.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» рассказывала об итогах тестирования на общие знания в сфере права и знаний по специализации местного административного суда. К следующему этапу квалификационного экзамена Комиссия допустила 604 кандидата на должности судей и действующих судей.

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала об итогах тестирования кандидатов в местные хозяйственные суды – к тестированию на когнитивные способности ВККС допустила 751 кандидата и действующего судью.

Со списком кандидатов на должности судей и действующих судей, допущенных к третьему этапу квалификационного экзамена по общей (т. е. гражданской и уголовной) специализации, можно ознакомиться ниже.

Автор: Вячеслав Хрипун

