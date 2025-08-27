Отбор на должности судей местных судов — тестирование когнитивных способностей почти 5 тыс. кандидатов и судей будет проходить с 9 по 17 сентября, график

В ВККС сообщили, как в сентябре кандидаты и судьи будут сдавать тестирование когнитивных способностей.

Высшая квалификационная комиссия судей 27 августа 2025 года определила порядок, условия и график тестирования когнитивных способностей для кандидатов на должности судей из числа участников отбора 2024 года, а также для судей, которые хотят сменить место работы.

Согласно решению ВККС, третий этап квалификационного экзамена – тестирование на когнитивные способности, пройдет с 9 по 17 сентября.

Отметим, что хотя к тестированию когнитивных способностей Комиссия допустила 4 489 претендентов на должности судей местных общих судов, 751 кандидата в местные хозяйственные суды и 604 претендента на должности судей местных административных судов – в общей сложности 5 844 человека, реальное участие в тестировании возьмут гораздо меньшее количество кандидатов и судей.

Реальное участие в тестировании, согласно решению ВККС, примут 4 843 кандидата и действующих судьи. Дело в том, что сразу 878 кандидатов и судей сдавали предыдущие тестирования по разным специализациям, например по специализации административного и общего суда или вообще по всем специализациям.

В независимости от специализации кандидаты на должности судей и действующие судьи будут сдавать тестирование когнитивных способностей только один раз.

Процедура тестирования будет проходить исключительно в здании ВККС – в день тесты будут сдавать по девять «волн» участников отбора и судей.

Тестирование на когнитивные способности включает в себя 40 тестовых заданий (вербальное мышление – 20 заданий, логическое мышление – 8, абстрактное мышление – 12).

Тестовые задания предполагают три уровня сложности – простой, средний и сложный.

Продолжительность тестирования – 30 минут.

Максимально возможное количество баллов за тестирование – 60 баллов.

Средний допустимый балл за тестирование Комиссия определила в 33 балла, то есть 55% от максимального возможного балла (60 баллов).

Однако, как и во время предыдущих этапов квалификационного экзамена, кроме допустимого балла Комиссия определила и проходной балл – к четвертому этапу экзамена (выполнение практического задания) допускаются кандидаты, набравшие балл не ниже 55% от максимального возможного балла в количестве:не более 2 800 кандидатов на должность судьи местного общего суда и действующих судей.

не более 400 кандидатов на должность судьи местного административного суда и действующих судей

не более 400 кандидатов на должность судьи местного хозяйственного суда и действующих судей.

При этом если двое и более кандидатов на должность судьи и судей получат одинаковый самый низкий, но проходной балл, то к четвертому этапу допускаются все такие кандидаты и действующие судьи.

Военнослужащие, в случае подачи заявления заранее, смогут сдать тестирование в удобный для них день и время.

Отметим, что тестовые задания, которые предстоит решать участникам отбора и действующим судьям, будут отличаться от заданий, которые решали кандидаты на должности судей ВАКС и апелляционных судов.

С графиком тестирования когнитивных способностей можно ознакомиться ниже.

