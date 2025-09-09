ВККС опубликовала порядок работы участника тестирования когнитивных способностей в информационной системе

Для ознакомления с содержанием стартовой страницы участнику тестирования когнитивных способностей предоставляется 10 минут — ВККС.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины опубликовала порядок работы участника тестирования когнитивных способностей в информационной системе.

Отмечается, что после объявления уполномоченного представителя о начале тестирования когнитивных способностей в рамках квалификационного экзамена кандидатов на должность судьи местного суда и судей, которые выразили намерение быть переведенными в другой местный суд, и успешной авторизации участника в информационной системе, используемой Комиссией для проведения третьего этапа квалификационного экзамена, в интерфейсе этой системы участнику отобразится стартовая страница.

«Эта стартовая страница, в частности, содержит описание порядка работы участника тестирования когнитивных способностей в информационной системе.

Для ознакомления с содержанием стартовой страницы участнику предоставляется 10 минут. Через 10 минут тестирование начнется автоматически», — заявили в ВККС.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Высшая квалификационная комиссия судей назначила тестирование когнитивных способностей в рамках квалификационного экзамена кандидатов на должность судьи местного суда и судей, выразивших намерение быть переведенными в другой местный суд. Определены особенности порядка проведения тестирования когнитивных способностей и методики оценки его результатов. Также Комиссия обнародовала примеры заданий тестирования когнитивных способностей.

Также ВККС обнародовала график и правила сдачи тестирования когнитивных способностей.

