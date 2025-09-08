ВККС обнародовала график и правила сдачи тестирования когнитивных способностей

Тестирование когнитивных способностей будет проходить с 9 по 17 сентября.

8 сентября ВККС опубликовала график сдачи тестирования когнитивных способностей в рамках квалификационного экзамена кандидатов на должность судьи местного суда и судей, выразивших намерение быть переведенными в другой местный суд. Тестирование будет проходить с 9 по 17 сентября 2025 года в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины по адресу: город Киев, улица Генерала Шаповала, 9.

Продолжительность тестирования когнитивных способностей — 30 минут, максимально возможный балл — 60.

Средний допустимый балл тестирования когнитивных способностей для кандидатов на должность судьи местного суда и судей, выразивших намерение быть переведенными в другой местный суд, — 55 процентов максимально возможного балла, или 33 балла.

К четвертому этапу экзамена (выполнение практического задания по специализации соответствующего суда) допускаются участники, набравшие балл не ниже 55 процентов максимально возможного, в количестве не более:

2 800 кандидатов на должность судьи местного общего суда и судей, выразивших намерение быть переведенными в местный общий суд;

400 кандидатов на должность судьи местного административного суда и судей, выразивших намерение быть переведенными в местный административный суд;

400 кандидатов на должность судьи местного хозяйственного суда и судей, выразивших намерение быть переведенными в местный хозяйственный суд.

В случае если двое или более кандидатов на должность судьи и судей получили одинаковый минимальный проходной балл третьего этапа квалификационного экзамена, к четвертому этапу допускаются все такие кандидаты на должность судьи и судьи.

Проведение тестирования когнитивных способностей будет осуществляться с использованием компьютерной техники.

Для участников в течение тестирования будут звучать объявления уполномоченных представителей относительно процедуры его проведения и порядка перемещения в зале его сдачи. ВККС просит внимательно слушать объявления и следовать соответствующим указаниям.

Расписание дня проведения тестирования

8:00 – открытие дверей для входа в помещение сдачи тестирования первой группой участников;

8:00 – 9:10 – регистрация участников первой группы, объявление правил сдачи тестирования и проведение инструктажа по работе в информационной системе, используемой для целей экзамена;

9:10 – 9:40 – сдача тестирования;

9:40 – 9:55 – фиксация результатов тестирования.

10:00 – 11:10 – регистрация участников второй группы, объявление правил сдачи тестирования и проведение инструктажа по работе в информационной системе, используемой для целей экзамена;

11:10 – 11:40 – сдача тестирования;

11:40 – 11:55 – фиксация результатов тестирования.

12:00 – 13:10 – регистрация участников третьей группы, объявление правил сдачи тестирования и проведение инструктажа по работе в информационной системе, используемой для целей экзамена;

13:10 – 13:40 – сдача тестирования;

13:40 – 13:55 – фиксация результатов тестирования.

14:00 – 15:10 – регистрация участников четвертой группы, объявление правил сдачи тестирования и проведение инструктажа по работе в информационной системе, используемой для целей экзамена;

15:10 – 15:40 – сдача тестирования;

15:40 – 15:55 – фиксация результатов тестирования.

16:00 – 17:10 – регистрация участников пятой группы, объявление правил сдачи тестирования и проведение инструктажа по работе в информационной системе, используемой для целей экзамена;

17:10 – 17:40 – сдача тестирования;

17:40 – 17:55 – фиксация результатов тестирования.

Так как во время регистрации участником будет осуществляться слепой выбор сектора среди напечатанных и размещенных перед ним/ней случайным образом скрытых вариантов, ВККС просит явиться заранее.

Перед входом в помещение сдачи тестирования участнику необходимо выключить мобильный телефон и другие электронные устройства записи, воспроизведения, приема и передачи информации.

Для входа в помещение и регистрации участнику необходимо предъявить паспорт гражданина Украины (в его физической форме), а также индивидуальную карточку, выданную во время регистрации на первый этап экзамена.

Без паспорта гражданина Украины (в его физической форме) участники в помещение сдачи тестирования не допускаются!

График сдачи тестирования когнитивных способностей в рамках квалификационного экзамена кандидатов на должность судьи местного суда и судей, выразивших намерение быть переведенными в другой местный суд:

