ВККС оприлюднила графік та правила складання тестування когнітивних здібностей

Тестування когнітивних здібностей проходитиме з 9 до 17 вересня.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Вища кваліфікаційна комісія суддів призначила тестування когнітивних здібностей у межах кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду. Визначено особливості порядку проведення тестування когнітивних здібностей та методики оцінювання його результатів. Також Комісія оприлюднила приклади завдань тестування когнітивних здібностей.

8 вересня ВККС оприлюднила графік складання тестування когнітивних здібностей у межах кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, як і виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду. Тестування проходитиме з 9 до 17 вересня 2025 року в приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за адресою: місто Київ, вулиця Генерала Шаповала, 9.

Тривалість тестування когнітивних здібностей – 30 хвилин, максимально можливий бал – 60 балів.

Середній допустимий бал тестування когнітивних здібностей для кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду – 55 відсотків максимально можливого бала, або 33 бали.

До четвертого етапу іспиту (виконання практичного завдання зі спеціалізації відповідного суду) допускаються учасники, які набрали бал, не нижче 55 відсотків максимально можливого бала, у кількості не більше:

- 2 800 кандидатів на посаду судді місцевого загального суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до місцевого загального суду;

- 400 кандидатів на посаду судді місцевого адміністративного суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до місцевого адміністративного суду;

- 400 кандидатів на посаду судді місцевого господарського суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до місцевого господарського суду.

У разі якщо двоє і більше кандидатів на посаду судді та суддів отримали однаковий найнижчий прохідний бал третього етапу кваліфікаційного іспиту, до четвертого етапу допускаються всі такі кандидати на посаду судді та судді.

Проведення тестування когнітивних здібностей здійснюватиметься з використанням комп’ютерної техніки.

Для учасників упродовж тестування звучатимуть оголошення уповноважених представників стосовно процедури його проведення та порядку переміщення в залі його складання. ВККС просить уважно слухати оголошення та слідувати відповідним вказівкам.

Розклад дня проведення тестування

8:00 – відчинення дверей для входу до приміщення складання тестування першою групою учасників;

8:00 – 9:10 – реєстрація учасників першої групи, оголошення правил складання тестування та проведення інструктажу щодо роботи в інформаційній системі, що використовується для цілей іспиту;

9:10 – 9:40 – складання тестування;

9:40 – 9:55 – фіксація результатів тестування.

10:00 – 11:10 – реєстрація учасників другої групи, оголошення правил складання тестування та проведення інструктажу щодо роботи в інформаційній системі, що використовується для цілей іспиту;

11:10 – 11:40 – складання тестування;

11:40 – 11:55 – фіксація результатів тестування.

12:00 – 13:10 – реєстрація учасників третьої групи, оголошення правил складання тестування та проведення інструктажу щодо роботи в інформаційній системі, що використовується для цілей іспиту;

13:10 – 13:40 – складання тестування;

13:40 – 13:55 – фіксація результатів тестування.

14:00 – 15:10 – реєстрація учасників четвертої групи, оголошення правил складання тестування та проведення інструктажу щодо роботи в інформаційній системі, що використовується для цілей іспиту;

15:10 – 15:40 – складання тестування;

15:40 – 15:55 – фіксація результатів тестування.

16:00 – 17:10 – реєстрація учасників п’ятої групи, оголошення правил складання тестування та проведення інструктажу щодо роботи в інформаційній системі, що використовується для цілей іспиту;

17:10 – 17:40 – складання тестування;

17:40 – 17:55 – фіксація результатів тестування.

Оскільки під час реєстрації учасником здійснюватиметься сліпий вибір сектора серед надрукованих та розміщених перед ним / нею випадковим чином прихованих варіантів ВККС просить з’явитися завчасно.

Перед входом до приміщення складання тестування учаснику необхідно вимкнути мобільний телефон та інші електронні пристрої запису, відтворення, приймання та передавання інформації.

Для входу до приміщення та реєстрації учаснику необхідно пред’явити паспорт громадянина України (у його фізичній формі), а також індивідуальну картку, видану під час реєстрації на перший етап іспиту.

Без паспорта громадянина України (у його фізичній формі) учасники до приміщення складання тестування не допускаються!

Графік складання тестування когнітивних здібностей у межах кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, як і виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду:

ВККС також роз’яснила низку нюансів щодо тестування.

Під час реєстрації на тестування здійснюватиметься, зокрема:

1) вибір учасником робочого місця для складання тестування серед надрукованих та розміщених перед ним / нею випадковим чином прихованих варіантів;

2) вибір учасником індивідуального коду (логіну) для складання тестування серед надрукованих та розміщених перед ним / нею випадковим чином прихованих варіантів;

3) видача загальних правил складання тестування.

4) видача пакета для розміщення особистих речей, заборонених для використання під час тестування.

Обрані учасником під час реєстрації робоче місце та індивідуальний код зазначаються в індивідуальній картці учасника.

Індивідуальна картка – це єдиний документ, за допомогою якого учасник може дізнатися власні кодовані результати окремих етапів іспиту.

Зберігайте індивідуальну картку до визначення Комісією загальних результатів кваліфікаційного іспиту (декодованих)!

Учасники, допущені до наступних етапів кваліфікаційного іспиту повинні мати при собі індивідуальну картку, видану під час реєстрації на його перший етап.

Вхід до зали складання тестування здійснюватиметься за наявності індивідуальної картки та паспорта громадянина України (у його фізичній формі).

На вході до зали складання тестування, а також на вимогу уповноваженого представника, учаснику необхідно пред’явити індивідуальну картку та паспорт громадянина України (у його фізичній формі). Переміщення учасників у залі без цих документів забороняється.

Одразу після допуску до зали складання тестування учаснику необхідно зайняти робоче місце та постійно перебувати за ним. З цього часу та до завершення фіксації результатів тестування учаснику забороняється переміщатися у залі без дозволу та супроводу уповноваженого представника, виходити на вулицю, зокрема для паління.

Пакет для розміщення особистих речей, заборонених для використання під час тестування, повинен перебувати біля робочого місця учасника у закритому стані.

Під час тестування когнітивних здібностей учасники не забезпечуватимуться водою. Розміщення на столі власної пляшки з водою, ліків (за необхідності) дозволено.

Після оголошення уповноваженого представника про початок складання тестування вихід учасника до вбиральні може здійснюватися у виключних випадках, з дозволу та у супроводі уповноваженого представника.

За необхідності звернутися до уповноваженого представника під час складання тестування, зокрема щодо повідомлення про намір вийти до вбиральні, потрібно залишатися за робочим місцем, підняти руку та, не заважаючи іншим учасникам, очікувати на уповноваженого представника.

Вихід учасників до вбиралень здійснюватиметься по одному. Наступний учасник може відлучитись до вбиральні після повернення із неї попереднього.

Якщо учасник запізнився на тестування, він / вона має право пройти реєстрацію та складати його у межах відведеного для цього часу. Додатковий час в такому разі не надається.

Учасник має право відмовитись від складання кваліфікаційного іспиту, зокрема за станом здоров’я, про що складається відповідний акт. Такий учасник після оформлення акту про відмову від складання кваліфікаційного іспиту повинен негайно залишити приміщення складання тестування у супроводі уповноваженого представника.

ВККС звертає увагу, що у разі відмови від складання тестування когнітивних здібностей, зокрема за станом здоров’я, учасник визнається таким, що не склав кваліфікаційний іспит.

Після завершення відведеного для складання тестування часу учасник зобов’язаний залишатися за своїм робочим місцем та очікувати на уповноваженого представника, який забезпечує фіксацію набраного бала до аудиторної відомості. Учасник має посвідчити правильність зафіксованого уповноваженим представником бала власним підписом. Учасник може залишити робоче місце та приміщення проведення тестування виключно після виконання зазначених дій.

У разі виникнення обставин, що, на думку учасника, перешкоджають складанню тестування та/або випадкового вчинення некоректних дій із комп’ютерною технікою, такий учасник має підняти руку, повідомити про це уповноваженого представника та очікувати на вказівки щодо своїх послідуючих дій.

Правила складання тестування

Під час тестування учасник має право на:

Належні та безпечні умови. Ввічливе та неупереджене ставлення до себе. Розміщення на столі води та ліків. Складання тестування у межах визначеного для нього часу. Дострокове завершення складання тестування, але не пізніше як за 15 хвилин до його завершення. Відмову від складання тестування, зокрема за станом здоров’я.

Під час складання тестування учаснику забороняється:

Складати іспит у верхньому одязі та головних уборах. Спілкуватися у будь-якій формі з іншими учасниками, зокрема після реєстрації на тестування, отримувати від них чи передавати їм інформацію або матеріальні носії. Заважати іншим учасникам складати тестування. Складати тестування замість іншого учасника. Списувати, в тому числі в іншого учасника. Залишати робоче місце та приміщення для складання тестування без дозволу та супроводу уповноваженого представника. Заносити до приміщення для складання тестування небезпечні предмети та речовини, що можуть створити загрозу життю та здоров’ю інших осіб.

Під час складання тестування учасник зобов’язаний:

Дотримуватись дисципліни та загальноприйнятих правил поведінки. Вимкнути власні електронні пристрої (мобільні телефони, електронні годинники, пристрої зчитування, обробки, збереження, відтворення та приймання-передавання інформації, а також окремі елементи, які можуть бути їх складовими (Bluetooth-гарнітура, навушники тощо). Помістити власні паперові джерела інформації (у тому числі нотатки), електронні пристрої та інші особисті речі до спеціального пакета, наданого Комісією. Розмістити на робочому місці паспорт громадянина України та індивідуальну картку. Складати тестування за визначеним для учасника робочим місцем. Самостійно складати тестування. Дотримуватись вказівок і вимог уповноважених представників.

Особливості складання тестування

Для складання тестування учасник забезпечуватиметься:

1) робочим місцем (стіл та стілець);

2) пакетом для особистих речей;

3) компʼютером;

4) чистими аркушами паперу та ручкою для своїх записів. Після оголошення про закінчення часу, відведеного для складання тестування учасник зобов’язаний здати ручку та аркуш паперу з власними записами уповноваженим представникам.

Кількість тестових завдань – 40.

Типові запитання тестування щодо когнітивних здібностей для кваліфікаційного іспиту попередньо оприлюднено на офіційному вебсайті Комісії у рубриці «Тестування щодо когнітивних здібностей» підрозділу «Підготовка до кваліфікаційного іспиту» розділу «Добір кандидатів на посаду судді».

Методика обрахунку тестового бала

Інформаційна система, що використовується Комісією для цілей проведення іспиту, здійснює автоматичний підрахунок результатів.

Кожне тестове завдання (запитання) має лише одну правильну відповідь.

Оцінювання відповіді учасника на одне тестове завдання (запитання):

- правильна відповідь – 1 бал;

- неправильна відповідь – 0 балів;

- ненадання відповіді – 0 балів.

Результат тестування виводиться інформаційною системою на підставі балів, отриманих учасником за кожну правильну відповідь (від 0 балів до 40 балів), та з урахуванням коефіцієнта складності тестування, а саме:

- 1,22 – коефіцієнт складності запитань простого рівня;

- 1,55 – коефіцієнт складності запитань середнього рівня;

- 2,16 – коефіцієнт складності запитань високого рівня.

Результати тестування відображаються в інформаційній системі, що використовується Комісією для цілей іспиту одразу після його складання.

