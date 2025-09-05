ВККС оприлюднила приклади завдань тестування когнітивних здібностей

Комісія оприлюднила приклади тестування вербального та логічного мислення.

Вища кваліфікаційна комісія суддів нагадала, що рішенням Комісії від 27 серпня призначено тестування когнітивних здібностей у межах кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду. Визначено особливості порядку проведення тестування когнітивних здібностей та методики оцінювання його результатів.

«Якщо учаснику пропонується текст із певною кількістю тестових запитань до нього, при переході до наступного запитання на екрані відображається той самий основний текст до тестового завдання. Кожна відповідь на тестове запитання у цьому завданні оцінюється окремо», - підкреслили у ВККС.

Також Комісія оприлюднила прикладами завдань тестування когнітивних здібностей:

Раніше ВККС оприлюднила результати тестування із загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації місцевого загального суду.

