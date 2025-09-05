ВККС опубликовала примеры заданий тестирования когнитивных способностей

Комиссия обнародовала примеры тестирования вербального и логического мышления.

Высшая квалификационная комиссия судей напомнила, что решением Комиссии от 27 августа назначено тестирование когнитивных способностей в рамках квалификационного экзамена кандидатов на должность судьи местного суда, а также судей, изъявивших намерение быть переведенными в другой местный суд. Определены особенности порядка проведения тестирования когнитивных способностей и методика оценки его результатов.

«Если участнику предлагается текст с определенным количеством тестовых вопросов к нему, при переходе к следующему вопросу на экране отображается тот же основной текст к тестовому заданию. Каждый ответ на тестовый вопрос в этом задании оценивается отдельно», — подчеркнули в ВККС.

Также Комиссия опубликовала примеры заданий тестирования когнитивных способностей:

Ранее ВККС обнародовала результаты тестирования по общим знаниям в сфере права и знаниям по специализации местного общего суда.

