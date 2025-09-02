ВККС обнародовала результаты тестирования по общим знаниям в сфере права и знаниям по специализации местного общего суда

Тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации местного общего суда проходили 6 754 человека.

Высшая квалификационная комиссия судей сообщила о завершении проведения тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации местного общего суда, которое проходило с 14 по 26 августа 2025 года, и обнародовала результаты тестирования.

І. Состав участников, допущенных ко II этапу квалификационного экзамена

К тестированию общих знаний в сфере права и знаний по специализации местного общего суда были допущены 6 754 человека:

судьи местных судов – 402;

судьи административных судов – 4;

судьи хозяйственных судов – 1;

судьи общих судов – 397;

кандидаты на должность судьи – 6 352:

работники аппаратов судов – 2 482;

работники прокуратуры – 1 690;

адвокаты – 656;

военнослужащие – 213;

представители других профессий – 1 311.

Ґендерний склад учасників, допущених до ІІ етапу кваліфікаційного іспиту — тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації місцевого загального суду

Загальний ґендерний баланс учасників тестування залишається відносно рівномірним:

жінки — 53%;

чоловіки — 47%.

Серед учасників добору ґендерний баланс рівномірний – 47% чоловіків та 53% жінок, серед суддів також – 55% чоловіків та 45% жінок.

Найвищий показник участі жінок зафіксовано серед працівників апаратів судів — 70%; найбільший відсоток чоловіків — серед військовослужбовців (95%) та працівників прокуратури (62%).

Серед адвокатів та представників інших професій спостерігається відносний ґендерний баланс.

Загалом результати свідчать про належний рівень ґендерної представленості в процедурі добору.

Віковий склад учасників, допущених до ІІ етапу кваліфікаційного іспиту — тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації місцевого загального суду

Судді місцевих судів, які мають намір перевестися до іншого місцевого загального суду, — переважно віком понад 40 років (66%), молодших за 36 років серед них немає. Така динаміка обґрунтована тривалою перервою в можливості реалізації права судді на переведення до іншого місцевого суду.

Серед кандидатів на посаду судді майже половина (43%) — особи віком 30–35 років, а 76% кандидатів — молодші за 41 рік.

Працівники апаратів судів і прокуратури — наймолодші категорії: у віці 30–35 років — 44% та 50% відповідно.

Адвокати, військові та представники інших професій — відносно рівномірно розподілені вікові групи.

Регіональний склад учасників, допущених до ІІ етапу кваліфікаційного іспиту — тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації місцевого загального суду

Місто Київ впевнено лідирує в кількості охочих стати суддями — 14% від усіх учасників.

Найбільшу участь кандидатів на посаду судді забезпечили м. Київ, Дніпропетровська, Львівська, Харківська, Київська та Одеська області — разом понад 49% від загальної кількості кандидатів.

ІІ. Успішність складання тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації місцевого загального суду

Для складання тестування не з’явились 279 осіб, або 4% від загальної кількості учасників:

судді місцевих загальних судів – 26 осіб, або 6% від загальної кількості осіб цієї групи;

кандидати на посаду судді – 253 особи, або 4% від загальної кількості осіб цієї групи:

працівники апаратів судів – 62 особи, або 2% від загальної кількості осіб цієї групи;

працівники прокуратури – 83 особи, або 5% від загальної кількості осіб цієї групи;

адвокати – 22 особи, або 3% від загальної кількості осіб цієї групи;

представники інших професій – 75 осіб, або 6% від загальної кількості осіб цієї групи;

військовослужбовці – 11 осіб, або 3% від загальної кількості осіб цієї групи.

Мінімально допустимий бал тестування – 75 балів, або 112,5 бала із застосуванням коефіцієнта 1,5.

Максимальний бал тестування – 100 балів, або 150 балів із застосуванням коефіцієнта 1,5.

Відповідно до рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 12 травня 2025 року № 105/зп-25 прохідний бал другого етапу кваліфікаційного іспиту (тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду) визначається з урахуванням того, що до третього етапу допускаються учасники, які набрали бал, не нижче 75 відсотків максимально можливого бала, у кількості, що є втричі більшою від прогнозованої кількості вакантних посад суддів у місцевих судах, а саме: 4 200 – у місцевих загальних судах.

У разі якщо двоє і більше кандидатів на посаду судді та суддів отримали однаковий найнижчий прохідний бал другого етапу кваліфікаційного іспиту, до третього етапу кваліфікаційного іспиту допускаються всі такі кандидати на посаду судді та судді.

За результатами ІІ етапу кваліфікаційного іспиту – тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації місцевого загального суду, рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 27 серпня 2025 року до ІІІ етапу допущено 4 489 осіб.

ІІІ. Склад учасників, допущених до ІІІ етапу кваліфікаційного іспиту — тестування когнітивних здібностей (спеціалізація місцевого загального суду)

До тестування когнітивних здібностей (спеціалізація місцевого загального суду) допущено 4 489 осіб.

За складом учасників:

а) судді місцевих судів – 326:

- судді адміністративних судів – 4;

- судді господарських судів – 1;

- судді загальних судів – 321;

б) кандидати на посаду судді – 4 163:

- працівники апаратів судів – 1 731;

- працівники прокуратури – 1 136;

- адвокати – 411;

- представники інших професій – 770;

- військовослужбовці – 115.

Ґендерний склад учасників, допущених до ІІІ етапу кваліфікаційного іспиту —тестування когнітивних здібностей (спеціалізація місцевого загального суду)

Серед учасників, допущених до ІІІ етапу кваліфікаційного іспиту, більший відсоток жінок:

жінки — 2 414, або 54% від загальної кількості учасників;

чоловіки — 2 075, або 46% від загальної кількості учасників.

Найвищий показник участі жінок зафіксовано серед працівників апаратів судів — 69% та суддів – 56%; найбільший відсоток чоловіків — серед військовослужбовців (97%) та працівників прокуратури (62%).

Серед адвокатів та представників інших професій спостерігається відносний ґендерний баланс.

Загалом результати свідчать про належний рівень ґендерної представленості в процедурі добору.

Віковий склад учасників, допущених до ІІІ етапу кваліфікаційного іспиту — тестування когнітивних здібностей (спеціалізація місцевого загального суду)

Судді місцевих судів, які мають намір перевестися до іншого місцевого суду, — переважно віком понад 40 років (65%), молодших за 36 років серед них немає.

Серед кандидатів на посаду судді 77% молодші за 41 рік.

Працівники апаратів судів та прокуратури — наймолодші категорії: у віці 30–35 років — 44% та 52% відповідно.

Адвокати, військовослужбовці та представники інших професій мають відносно рівномірний розподіл вікових груп.

Регіональний склад учасників, допущених до ІІІ етапу кваліфікаційного іспиту — тестування когнітивних здібностей (спеціалізація місцевого загального суду)

