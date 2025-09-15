Практика судов
ВККС опубликовала кодированные результаты тестирования когнитивных способностей за 14 сентября

15:42, 15 сентября 2025
ВККС установила кодированные результаты тестирования за 14 сентября в отношении 544 человек.
Как известно, с 9 по 17 сентября в отношении 4 842 участников продолжается проведение тестирования когнитивных способностей как третий этап квалификационного экзамена в рамках отбора на должность судьи местного суда.

  1. не набрали минимально допустимого балла — 141 человек;
  2. набрали минимально допустимый балл — 403 человека:
  • от 33 до 40 баллов — 219 человек;
  • от 40 до 50 баллов — 180 человек;
  • более 50 баллов — 4 человека.

К четвертому этапу экзамена (выполнение практического задания по специализации соответствующего местного суда) допускаются участники, которые набрали балл не ниже 55% максимально возможного, в количестве не более:

  • 2 800 кандидатов на должность судьи местного общего суда и судей, изъявивших намерение быть переведенными в местный общий суд;
  • 400 кандидатов на должность судьи местного административного суда и судей, изъявивших намерение быть переведенными в местный административный суд;
  • 400 кандидатов на должность судьи местного хозяйственного суда и судей, изъявивших намерение быть переведенными в местный хозяйственный суд.

По состоянию на 14 сентября установлены результаты тестирования когнитивных способностей 3 270 человек:

  1. не набрали минимально допустимого балла тестирования — 907 человек;
  2. набрали минимально допустимый балл — 2 363 человека:
  • от 33 до 40 баллов — 1 390 человек;
  • от 40 до 50 баллов — 931 человек;
  • более 50 баллов — 42 человека.

Кодированные результаты тестирования по состоянию на 14 сентября:

 

судья ВККС

