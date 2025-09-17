ВККС оприлюднила кодовані результати тестування когнітивних здібностей за 16 вересня

Як відомо, з 9 до 17 вересня стосовно 4 842 учасників триває проведення тестування когнітивних здібностей як третій етап кваліфікаційного іспиту у межах добору на посаду судді місцевого суду.
ВККС встановила кодовані результати тестування за 16 вересня стосовно 552 осіб:
1) не набрали мінімально допустимого бала тестування – 143 особи;
2) набрали мінімально допустимий бал – 409 осіб:
від 33 до 40 балів – 246 осіб;
від 40 до 50 балів – 158 особи;
більше 50 балів – 5 осіб.
До четвертого етапу іспиту (виконання практичного завдання зі спеціалізації відповідного місцевого суду) допускаються учасники, які набрали бал, не нижче 55 відсотків максимально можливого бала, у кількості не більше:
- 2 800 кандидатів на посаду судді місцевого загального суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до місцевого загального суду;
- 400 кандидатів на посаду судді місцевого адміністративного суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до місцевого адміністративного суду;
- 400 кандидатів на посаду судді місцевого господарського суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до місцевого господарського суду.
Станом на 16 вересня встановлено результати тестування когнітивних здібностей 4 373 особи:
1) не набрали мінімально допустимого бала тестування – 1 186 осіб;
2) набрали мінімально допустимий бал – 3 187 осіб:
від 33 до 40 балів – 1 869 осіб;
від 40 до 50 балів – 1 263 особи;
більше 50 балів – 55 осіб.
Кодовані результати тестування станом на 16 вересня:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.