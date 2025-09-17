Практика судов
ВККС опубликовала кодированные результаты тестирования когнитивных способностей за 16 сентября

14:52, 17 сентября 2025
ВККС установила кодированные результаты тестирования за 16 сентября относительно 552 человек.
Как известно, с 9 по 17 сентября в отношении 4 842 участников продолжается проведение тестирования когнитивных способностей как третий этап квалификационного экзамена в рамках отбора на должность судьи местного суда.

ВККС установила кодированные результаты тестирования за 16 сентября относительно 552 человек:

  1. не набрали минимально допустимого балла тестирования – 143 человека;
  2. набрали минимально допустимый балл – 409 человек:
  • от 33 до 40 баллов – 246 человек;
  • от 40 до 50 баллов – 158 человек;
  • более 50 баллов – 5 человек.

К четвертому этапу экзамена (выполнение практического задания по специализации соответствующего местного суда) допускаются участники, которые набрали балл не ниже 55 процентов максимально возможного балла, в количестве не более:

  • 2 800 кандидатов на должность судьи местного общего суда и судей, которые выразили намерение быть переведенными в местный общий суд;
  • 400 кандидатов на должность судьи местного административного суда и судей, которые выразили намерение быть переведенными в местный административный суд;
  • 400 кандидатов на должность судьи местного хозяйственного суда и судей, которые выразили намерение быть переведенными в местный хозяйственный суд.

По состоянию на 16 сентября установлены результаты тестирования когнитивных способностей 4 373 человек:

  1. не набрали минимально допустимого балла тестирования – 1 186 человек;
  2. набрали минимально допустимый балл – 3 187 человек:
  • от 33 до 40 баллов – 1 869 человек;
  • от 40 до 50 баллов – 1 263 человека;
  • более 50 баллов – 55 человек.

Кодированные результаты тестирования по состоянию на 16 сентября:

