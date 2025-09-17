ВККС опубликовала кодированные результаты тестирования когнитивных способностей за 16 сентября

ВККС установила кодированные результаты тестирования за 16 сентября относительно 552 человек.

Как известно, с 9 по 17 сентября в отношении 4 842 участников продолжается проведение тестирования когнитивных способностей как третий этап квалификационного экзамена в рамках отбора на должность судьи местного суда.

ВККС установила кодированные результаты тестирования за 16 сентября относительно 552 человек:

не набрали минимально допустимого балла тестирования – 143 человека; набрали минимально допустимый балл – 409 человек:

от 33 до 40 баллов – 246 человек;

от 40 до 50 баллов – 158 человек;

более 50 баллов – 5 человек.

К четвертому этапу экзамена (выполнение практического задания по специализации соответствующего местного суда) допускаются участники, которые набрали балл не ниже 55 процентов максимально возможного балла, в количестве не более:

2 800 кандидатов на должность судьи местного общего суда и судей, которые выразили намерение быть переведенными в местный общий суд;

400 кандидатов на должность судьи местного административного суда и судей, которые выразили намерение быть переведенными в местный административный суд;

400 кандидатов на должность судьи местного хозяйственного суда и судей, которые выразили намерение быть переведенными в местный хозяйственный суд.

По состоянию на 16 сентября установлены результаты тестирования когнитивных способностей 4 373 человек:

не набрали минимально допустимого балла тестирования – 1 186 человек; набрали минимально допустимый балл – 3 187 человек:

от 33 до 40 баллов – 1 869 человек;

от 40 до 50 баллов – 1 263 человека;

более 50 баллов – 55 человек.

Кодированные результаты тестирования по состоянию на 16 сентября:

