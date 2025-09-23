ВККС оприлюднила для обговорення зміни до Антикорупційної програми Комісії на 2025–2026 роки

Пропозиції та зауваження можна надсилати ВККС не пізніше 6 жовтня.

Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила для обговорення зміни до Антикорупційної програми ВККС на 2025–2026 роки.

«Пропозиції, зауваження, а також заявки для участі в публічному обговоренні просимо надіслати не пізніше 06 жовтня 2025 року на електронну адресу Комісії: [email protected]», - заявили у Комісії.

У ВККС додали, що про дату, час, місце та форму проведення публічного обговорення буде повідомлено додатково.

