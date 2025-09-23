ВККС опубликовала для обсуждения изменения в Антикоррупционную программу Комиссии на 2025–2026 годы

Предложения и замечания можно присылать в ВККС не позднее 6 октября.

Высшая квалификационная комиссия судей опубликовала для обсуждения изменения в Антикоррупционную программу ВККС на 2025–2026 годы.

«Просим предложения, замечания, а также заявки для участия в публичном обсуждении присылать не позднее 06 октября 2025 года на электронный адрес Комиссии: [email protected]», — заявили в Комиссии.

В ВККС добавили, что о дате, времени, месте и форме проведения публичного обсуждения будет сообщено дополнительно.

