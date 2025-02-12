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КАС ВС висловився щодо юрисдикції спорів стосовно оскарження наказу Пенсійного фонду

19:48, 12 лютого 2025
У цій справі оскаржують наказ ГУ ПФУ щодо надання права підпису розрахунків фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах від імені ПФУ — працівникам відділу обслуговування громадян.
КАС ВС висловився щодо юрисдикції спорів стосовно оскарження наказу Пенсійного фонду
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П'ятий апеляційний адміністративний суд оприлюднив позицію КАС ВС щодо  юрисдикції спорів стосовно оскарження наказу Головного управління Пенсійного фонду.

Так, КАС ВС в постанові від 08.01.2025 року по справі №120/5665/24 зазначив, що за приписами ч.ч. 2, 3 ст. 9 КАС України суд розглядає адміністративні справи не інакше як за позовною заявою, поданою відповідно до цього Кодексу, в межах позовних вимог.

Суд може вийти за межі позовних вимог, якщо це необхідно для ефективного захисту прав, свобод, інтересів людини і громадянина, інших суб`єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб'єктів владних повноважень.

В межах цієї справи оскаржується наказ ГУ ПФУ в частині п. 1.2.2 стосовно надання права підпису розрахунків фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, від імені ГУ ПФУ - працівникам відділу обслуговування громадян (Сервісних центрів), а саме начальникам відділів обслуговування громадян, їх заступникам та головним спеціалістам.

Натомість, КАС ВС звернув увагу, що відповідний наказ стосується внутрішньої діяльності та організації роботи виключно державного органу.

В контексті обраного позивачем способу захисту, судами попередніх інстанцій правильно зазначено, що оскаржуваний позивачем наказ за своїм змістом, характером та юридичним спрямуванням не може створювати юридично значущі наслідки для позивача, не зумовлює впливу на його права, обов'язки або інтереси, що унеможливлює їх порушення з боку Головного управління.

Отже, в контексті спірних правовідносин, колегія суддів зазначає, що заявлені позовні вимоги не породжують правових наслідків для позивача, що виключає можливість віднесення спору до «юридичного» відповідно до ч. 2 ст. 124 Конституції України.

Крім того, КАС ВС зауважив, що поняття «спір, який не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства» слід тлумачити в більш ширшому значенні, тобто як поняття, що стосується тих спорів, які не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства, і тих, які взагалі не підлягають судовому розгляду.

Таким чином, позовні вимоги стосовно оскарження наказу Пенсійного фонду України в частині надання права підпису розрахунків фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, від імені ГУ ПФУ - працівникам відділу обслуговування громадян (Сервісних центрів), а саме начальникам відділів обслуговування громадян, їх заступникам та головним спеціалістам не підлягають розгляду як в порядку адміністративного судочинства, так і взагалі судовому розгляду.

Ознайомитись з постановою КАС ВС №120/5665/24 від 08.01.2025 доступна для перегляду за посиланням.

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Верховний Суд судова практика Пенсійний фонд КАС ВС

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