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На Волині чоловік хотів уникнути мобілізації через віру, але не був членом релігійної організації — вирок суду

16:24, 24 березня 2025
Суд покарав військовозобов’язаного за ухилення від мобілізації.
На Волині чоловік хотів уникнути мобілізації через віру, але не був членом релігійної організації — вирок суду
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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На Волині військовозобов’язаний відмовився від повістки через релігійні переконання і отримав покарання. Вирок у справі № 156/865/24 виніс Іваничівський районний суд Волинської області.

У матеріалах справи вказується, що стосовно чоловіка справи 10 червня 2024 року співробітники ТЦК склали акт про відмову від отримання повістки. Проте чоловік все одно мав наступного дня з'явитися у військову частину, бо законних підстав для відстрочки у нього не було.

Військово-лікарська комісія визнала обвинуваченого придатним та надала відповідні докази у суді.

Крім того, на засіданні виступив член Церкви адвентистів сьомого дня. Свідок розповів, що знає обвинуваченого як хорошу людину, проте сказав, що до релігійної організації він не належить. Крім того, відсутність зв'язків із релігійною організацією підтвердила довідка від «Релігійного центру свідків Єгови», згідно з якою обвинувачений не є членом цієї релігійної організації.

На суді чоловік визнав, що ухилявся від служби у ЗСУ, і просив його суворо не карати. У матеріалах справи говорилося, що обвинувачений усвідомлює небезпечний та протиправний характер своїх вчинків, проте має намір досягти мети уникнути призову по мобілізації.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.336 КК України, і призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

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