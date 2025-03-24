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Витрати на відрядження одного судді на рік можуть становити майже 438 тисяч грн – Мінфін виступив проти змін у строках відрядження

15:16, 24 березня 2025
У Міністерстві фінансів не підтримали законопроект про зміни щодо строків відряджень суддів, бо загальні витрати на них можуть досягти 180,5 млн грн на рік.
Витрати на відрядження одного судді на рік можуть становити майже 438 тисяч грн – Мінфін виступив проти змін у строках відрядження
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Як писала «Судово-юридична газета», Комітет з питань правової політики рекомендував прийняти в першому читанні законопроект 12331-2 про внесення змін до прикінцевих норм закону про судоустрій щодо загального строку відрядження судді.

Пропонується передбачити тимчасову норму про те, що обмеження загального строку відрядження судді, передбачені абзацом 2 ч. 2 статті 55 Закону «Про судоустрій і статус суддів», не застосовуються:

  • щодо відряджених суддів апеляційних судів – до дня завершення Вищою кваліфікаційною комісією суддів конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеного рішенням ВККС від 14 вересня 2023 року;
  • щодо відряджених суддів місцевих судів – протягом добору на посаду судді місцевого суду, оголошеного рішенням ВККС від 11 грудня 2024 року № 366/зп-24, та шести місяців з дня його завершення.

Станом на 29 січня 2025 року, за даними ВККС, загальна кількість відряджених суддів становить 446, з яких 350 суддів відряджені рішенням на той час голови Верховного Суду Всеволода Князєва без зазначення кінцевого строку відрядження, і 96 суддів – із встановленим строком відрядження. При цьому, як зазначає ВККС, голова ВС свого часу відрядив 217 суддів до судів, навантаження в яких не перевищує середній рівень.

У Міністерстві фінансів цей законопроект не підтримали.

Як зазначає Мінфін у своєму висновку, відрядження судді до іншого суду супроводжується відповідними витратами: добовими витратами (300 грн) та витратами на найм житлового приміщення (до 900 грн на добу). Отже, витрати на відрядження на одного суддю з розрахунку на рік можуть становити майже 438 тисяч гривень.

За інформацією Державної судової адміністрації України, з початку дії воєнного стану тимчасово до інших судів того самого рівня і спеціалізації відряджено 412 суддів. Тому загальні витрати на оплату відряджень таких суддів із розрахунку на рік можуть становити 180,5 млн гривень. Так, скасування обмеження загального строку відрядження судді до іншого суду потребуватиме додаткових витрат із Державного бюджету на відповідний рік на оплату відряджень.

В свою чергу, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму висновку зазначає, що у випадку прийняття пропонованих законопроектом змін існує побоювання, що окремі судді можуть бути відряджені неодноразово. При цьому із розуміння законопроекту не випливає необхідність отримання згоди судді на чергове продовження строку такого відрядження. «Вважаю, що заповнення вакантних місць у судах шляхом відрядження судді є тимчасовим вирішенням питання. Відсутність достатньої кількості суддів повинна бути вирішена шляхом конкурсного добору суддівських кадрів», зазначив він.

Автор: Наталя Мамченко

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