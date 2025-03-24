Расходы на командирование одного судьи в год могут составлять почти 438 тысяч гривен – Минфин выступил против изменений в сроках командирования

В Министерстве финансов не поддержали законопроект об изменениях сроков командирования судей, поскольку общие расходы на них могут достичь 180,5 млн гривен в год.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал принять в первом чтении законопроект 12331-2 о внесении изменений в заключительные положения закона о судоустройстве относительно общего срока командирования судьи.

Предлагается предусмотреть временную норму о том, что ограничения общего срока командирования судьи, предусмотренные абзацем 2 ч. 2 статьи 55 Закона «О судоустройстве и статусе судей», не применяются:

в отношении командированных судей апелляционных судов – до дня завершения Высшей квалификационной комиссией судей конкурса на занятие вакантных должностей судей апелляционных судов, объявленного решением ВККС от 14 сентября 2023 года;

в отношении командированных судей местных судов – в течение отбора на должность судьи местного суда, объявленного решением ВККС от 11 декабря 2024 года № 366/зп-24, и шести месяцев с даты его завершения.

По состоянию на 29 января 2025 года, по данным ВККС, общее количество командированных судей составляет 446, из которых 350 судей командированы решением тогдашнего председателя Верховного Суда Всеволода Князева без указания конечного срока командирования, и 96 судей – с установленным сроком командирования. При этом, как отмечает ВККС, председатель ВС в свое время командировал 217 судей в суды, нагрузка в которых не превышает средний уровень.

В Министерстве финансов этот законопроект не поддержали.

Как отмечает Минфин в своем заключении, командирование судьи в другой суд сопровождается соответствующими расходами: суточными (300 грн) и расходами на аренду жилого помещения (до 900 грн в сутки). Таким образом, расходы на командирование одного судьи в расчете на год могут составлять почти 438 тысяч гривен.

По информации Государственной судебной администрации Украины, с начала действия военного положения временно в другие суды того же уровня и специализации было командировано 412 судей. Поэтому общие расходы на оплату командировок таких судей в расчете на год могут составить 180,5 млн гривен. Таким образом, отмена ограничения общего срока командирования судьи в другой суд потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета на соответствующий год на оплату командировок.

В свою очередь, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем заключении отмечает, что в случае принятия предложенных законопроектом изменений существует опасение, что отдельные судьи могут быть командированы неоднократно. При этом из понимания законопроекта не следует необходимость получения согласия судьи на очередное продление срока такого командирования. «Считаю, что заполнение вакантных мест в судах путем командирования судьи является временным решением вопроса. Недостаток судей должен быть решен путем конкурсного отбора судейских кадров», – отметил он.

Автор: Наталя Мамченко

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