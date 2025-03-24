ГНС напомнила о предельных сроках подачи декларации об имущественном состоянии и доходах

Кампания по декларированию доходов, полученных в 2024 году, продолжается уже третий месяц.

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Главное управление ГНС в Киевской области напомнило предпринимателям, физическим лицам и плательщикам налогов о сроках подачи налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах.

В ведомстве отметили, что соблюдение этих сроков — это не только выполнение требований Налогового кодекса Украины, но и возможность избежать штрафов и оптимизировать свои налоговые обязательства.

Кто, когда и как должен подавать декларацию

До 1 мая 2025 года декларацию обязаны подать:

граждане, получившие доходы, подлежащие декларированию. Речь идет, например, о доходах от сдачи имущества в аренду физическим лицам, иностранных доходах, доходах от продажи корпоративных прав, получении наследства или списанного банком кредита;

физические лица — предприниматели (ФЛП), работающие на общей системе налогообложения;

лица, занимающиеся независимой профессиональной деятельностью (адвокаты, нотариусы и др.).

До 31 декабря 2025 года декларацию подают те, кто хочет воспользоваться правом на налоговую скидку. Это может касаться расходов на образование, ипотеку или другие предусмотренные законом случаи.

Некоторые плательщики имеют свои особые дедлайны:

- ФЛП на общей системе, прекратившие деятельность, подают декларацию в течение 20 календарных дней после месяца, в котором было зарегистрировано прекращение. Отчетный период в таком случае охватывает время от завершения предыдущего отчетного периода до конца месяца прекращения деятельности;

- граждане, выезжающие за границу на постоянное место жительства, должны подать декларацию не позднее чем за 60 календарных дней до отъезда.

Что делать, если срок подачи выпадает на выходной?

Налоговый кодекс предусматривает удобное правило: если последний день подачи декларации совпадает с выходным или праздничным днем, срок автоматически переносится на первый рабочий день. Поэтому внимательно следите за календарем, чтобы не упустить возможность вовремя выполнить свои обязательства.

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