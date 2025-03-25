Отдых под угрозой – когда работодатель имеет право отозвать работника из отпуска

Государственная служба Украины по вопросам труда разъяснила, в каких случаях работника может быть отозвано из ежегодного отпуска.

Отозвать работника из ежегодного отпуска можно только в следующих случаях: с его согласия — исключительно для предотвращения стихийного бедствия, производственной аварии или немедленного устранения их последствий, для предотвращения несчастных случаев, простоя, гибели или порчи имущества предприятия, с соблюдением требований части первой этой статьи, а также в других случаях, предусмотренных законодательством.

Если работник отзывается из отпуска, его труд оплачивается с учетом суммы, начисленной за неиспользованную часть отпуска.

Ранее в Гоструде объяснили, когда при увольнении не нужно производить удержание из зарплаты.

Добавим, начисляется ли ЕСВ на сумму компенсации за неиспользованный отпуск.