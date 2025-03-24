Мюнхенская прокуратура обвиняет климатических активистов в создании преступной организации

В Германии пятерым активистам «Последнего поколения» предъявили обвинения в создании преступной организации.

Фото: Spiegel

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Баварское центральное управление по борьбе с экстремизмом и терроризмом мюнхенской прокуратуры выдвинуло обвинения пятерым активистам бывшей группы «Последнее поколение» в создании преступной организации. Об этом сообщает Spiegel.

Обвинительный акт, насчитывающий 149 страниц, направлен против нескольких активистов, среди которых известная Карла Хинрихс и Вольфганг Метцелер-Кик, которые в 2023 году привлекли внимание протестами, в частности, голодовкой под зданием канцелярии. Обвинения также касаются активистов из Баварии и Саксонии.

В мае 2023 года полицейские провели обыски в домах представителей «Последнего поколения» в нескольких федеральных землях. Следователи утверждают, что активисты собрали 1,4 миллиона евро через кампании по сбору средств, которые были использованы для совершения преступлений. Два активиста также обвиняются в попытке саботажа нефтепровода между Триестом и Ингольштадтом.

Карла Хинрихс в Instagram заявила, что обвинительный акт напоминает «детскую книжку о протесте» и подчеркнула, что речь идет о праве на протест. В то же время суды в Нойруппине и Фленсбурге продолжают рассмотрение дела против активистов. В Берлине судебная администрация признала, что «Последнее поколение» не является преступной организацией.

В феврале 2025 года движение «Последнее поколение» распалось и разделилось на две новые группы: «Новое поколение», которое фокусируется на воздействии на политиков через параллельные парламенты и протесты, и «Коллектив сопротивления», целью которого является самостоятельное внедрение мер по защите климата.

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